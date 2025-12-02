Noem insta a prohibir viajar a EEUU a personas de países que envían migrantes

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, aseguró que se reunió con el presidente Donald Trump para recomendarle que prohíba totalmente los viajes a personas procedentes de países que han enviado «invasores extranjeros» a suelo estadounidense, aunque no precisó de qué naciones se trata exactamente.

«Acabo de reunirme con el presidente. Recomiendo la prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales», escribió Noem en un mensaje en la red social X.

«Nuestros antepasados ​​construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes, agoten nuestros impuestos ganados con tanto esfuerzo o nos arrebaten los beneficios que les debemos a los estadounidenses. No los queremos. A ni uno de ellos», concluye el mensaje de la secretaria de Seguridad Nacional.

Paralización de trámites para afganos

La publicación de Noem llega después de que un inmigrante afgano disparara la semana pasada en Washington a dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.

A raíz del ataque, el propio Trump anunció que las solicitudes de asilo quedan congeladas hasta que se endurezcan los estándares para revisar cada petición y que ha paralizado todos los trámites migratorios para ciudadanos afganos, incluidos aquellos que habían trabajado con las fuerzas estadounidenses.

También ha amenazado con bloquear «permanentemente” la inmigración desde lo que ha calificado como “países del Tercer Mundo”, aunque sin especificar de cuáles serían estos estados.

En junio pasado, el Gobierno Trump aprobó una prohibición total de viaje que afecta a ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, además de una suspensión parcial de visados para personas de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.