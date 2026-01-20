Mundo - 20/1/26 - 04:00 PM

Noruega rechaza participar en la Junta de Paz de Trump para Oriente Medio

"Lo que está absolutamente claro es que no podemos participar en una estructura que desafía el papel de la ONU y el derecho internacional", afirmó Andreas Motzfeldt.

 

Por: Berlín/EFE -

Noruega rechazó participar en la Junta de Paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por no ajustarse esa iniciativa para el conflicto de Oriente Medio a las estructuras existentes del derecho internacional y porque el plan desafía el papel de Naciones Unidas.

El secretario de Estado para Asuntos Exteriores de Noruega, Andreas Motzfeldt, dijo en unas declaraciones recogidas por el diario 'Aftenposten' que para el Ejecutivo noruego "está absolutamente claro" que no puede participar en la Junta de Paz de Trump.

"Lo que está absolutamente claro es que no podemos participar en una estructura que desafía el papel de la ONU y el derecho internacional", afirmó Motzfeldt.

Aceptar la invitación para sumarse a esa iniciativa "sería completamente imposible para nosotros, y no sólo para nosotros, sino para la gran mayoría de los Estados europeos y otros Estados también, que tienen al derecho internacional como uno de sus pilares en política exterior", abundó.

La Junta de Paz de Trump para Gaza ha sido concebida para garantizar en el futuro la seguridad y la desmilitarización de la Franja, según el plan del inquilino de la Casa Blanca para poner fin al conflicto en torno a ese territorio palestino.

El lunes, la Comisión Europea (CE) anunció que la Unión Europea ha sido invitada por Estados Unidos para integrar la Junta de la Paz para Gaza, pero desde Bruselas no aclaró si va a aceptar esa invitación, como han hecho también otros países como Alemania.

Por otro lado, el presidente galo, Emmanuel Macron, ha rechazado entrar en esa estructura al temer que pueda desplazar a la ONU de su papel en la gestión de la crisis en Gaza, a lo que Trump ha reaccionado amenazando a Francia con nuevos aranceles.

