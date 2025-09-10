Mundo - 10/9/25 - 12:29 PM

¡Oficial, habían marcianos! La Nasa dice que hubo vida en Marte

Expertos concluyeron que que hoy están «un paso más cerca de responder una de las preguntas más profundas de la humanidad: ¿estamos realmente solos en el universo?».

 

Por: Redacción / Web -

La NASA confirmó hoy miércoles que ha descubierto posibles signos de vida en el pasado en Marte, en una muestra de roca recopilada por el róver Perseverance en el planeta rojo.

"Este hallazgo de nuestro increíble róver Perseverance es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida antigua en Marte", dijo en una rueda de prensa Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

«Es una especie de señal, una especie de señal residual. No es vida en sí misma, y ciertamente podría haber sido de vida antigua. Y eso habría sido algo que estuvo allí hace miles de millones de años», agregó la doctora, mostrando una fotografía de los supuestos signos de vida en Marte.

La posible biofirma se encuentra en una roca llamada ‘Cheyava Falls’, que fue recolectada por el rover el año pasado en un antiguo lecho seco de un río en el cráter Jezero.

Este hallazgo de la NASA se publicó este miércoles en la revista Nature y fue ampliado por la agencia espacial estadounidense durante la conferencia de prensa, a la que también asistió su administrador interino, Sean Duffy.

Durante la misma, científicos de la NASA compartieron una serie de imágenes del posible descubrimiento, tomadas por el róver, que corresponden a nódulos minerales que podrían haberse formado en procesos químicos prebióticos o microbianos, ambos relacionados con la vida.

Te puede interesar

¡Oficial, habían marcianos! La Nasa dice que hubo vida en Marte

¡Oficial, habían marcianos! La Nasa dice que hubo vida en Marte

 Septiembre 10, 2025
Colombia no prestará su territorio para una invasión a Venezuela

Colombia no prestará su territorio para una invasión a Venezuela

 Septiembre 09, 2025
Israel lanza ataque contra los líderes de Hamas en Doha, Qatar

Israel lanza ataque contra los líderes de Hamas en Doha, Qatar

 Septiembre 09, 2025
Primer ministro de Nepal dimite y matan a la exprimera dama

Primer ministro de Nepal dimite y matan a la exprimera dama

 Septiembre 09, 2025
Mexicana le dice gay a Marco Rubio y exigen quitarle la visa

Mexicana le dice gay a Marco Rubio y exigen quitarle la visa

 Septiembre 08, 2025

La científica de la NASA Katie Scott Morgan dijo que eligieron el cráter Jezero para que el róver aterrizara en él en 2021 «porque está en una ubicación entre los terrenos más antiguos de Marte, frente a algunas de las rocas más antiguas en cualquier lugar del sistema polar».

«Jezero fue definitivamente el sitio de un antiguo lago. Tenemos dos valles de ríos que entran en el cráter y una salida del valle de ERISA desde el cráter, a través de la cual la letra fluía fuera del cráter», explicó.

Tras varios años descartando zonas del cráters, la atención de la misión se centró en un afloramiento rocoso llamado ‘Bright Angel’ en el que el róver encontró una roca con texturas inusuales y en ella descubrieron las mencionadas señales de posible vida.

Sin embargo, aclaró que la verificación de si se trata de una señal de vida «requiere más trabajo y estudio» , por lo que destacó la importancia de traer las muestras a la Tierra para un estudio más detallado.

Esta petición choca con algunas decisiones recientes del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que prevé reducir el presupuesto de la NASA y abandonar la vuelta a la Tierra de muchas muestras de misiones espaciales.

No obstante, Nicola Fox concluyó que hoy están «un paso más cerca de responder una de las preguntas más profundas de la humanidad: ¿estamos realmente solos en el universo?».

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí