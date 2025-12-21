Pedro Salinas sobre argentinas que denuncian a Opus Dei: una suerte de esclavas

El periodista peruano Pedro Salinas, quien destapó en su país una red de abusos y corrupción dentro del Sodalicio de Vida Cristiana, de la que él mismo fue víctima, se solidarizó con las 43 exnumerarias argentinas que denunciaron al Opus Dei, a las que considera "una suerte de esclavas modernas”.

Salinas se pronunció así en una entrevista con EFE en Buenos Aires, con motivo de su participación esta semana en una reunión internacional sobre abusos dentro de la Iglesia.

“Argentina ha tenido un epicentro muy fuerte con el caso de las 43 exnumerarias auxiliares, que son, en la práctica, una suerte de esclavas modernas dentro de esta organización”, dijo Salinas.

Según explicó, las mujeres que denunciaron en 2021 al Opus Dei por haber sido víctimas de trata “fueron reclutadas con promesas de educación y formación, pero acabaron trabajando durante años en labores domésticas sin salario y bajo un control total de sus vidas, con restricciones de comunicación y vínculos familiares”.

Las denuncias derivaron en una investigación penal en la Justicia argentina -iniciada en 2022 -, por la cual Mariano Fazio, segundo al mando global del Opus Dei, fue acusado en julio pasado por "trata de personas bajo la modalidad de reducción a la servidumbre".

Las víctimas reclutadas fueron, en su mayoría, menores de edad y pobres, y el objetivo era obligarlas a trabajar sin remuneración durante años como empleadas domésticas, según la Justicia.

La causa, que se tramita en el Juzgado Federal Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires, generó "una movilización internacional de víctimas que busca justicia y una reforma institucional", según el periodista.

Paralelismo con el Sodalicio

Salinas estableció un paralelismo entre este caso y los abusos sistemáticos ocurridos en el Sodalicio peruano, de los cuales fue él mismo víctima, y que reveló junto a la periodista Paola Ugaz en 2015 en el libro ‘Mitad monjes, mitad soldados'.

Los testimonios de víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos en el interior del grupo apostólico derivaron en que el papa Francisco, poco antes de morir, firmara un decreto papal para su disolución, lo que marcó un hito en la lucha contra la impunidad en la Iglesia Católica tras más de dos décadas de denuncias.

Salinas, autor de 'La verdad nos hizo libres. Historia de los abusos y de la caída del Sodalicio', destacó la importancia de que Francisco, como líder de la Iglesia católica, escuchara a las víctimas.

El periodista señaló que, pese a la gravedad de la denuncia de las exnumerarias, para la Iglesia resulta más complejo avanzar contra el Opus Dei, ya que cuenta con un santo fundador, José María Escrivá de Balaguer, lo que “blinda la institución” y dificulta cualquier proceso de supresión.

Recordó que el Sodalicio aspiraba a canonizar a uno de sus principales dirigentes, pero se frenó ese proceso gracias a su propia investigación, en la que determinó que el candidato “era un pederasta, un depredador sexual de menores”.

El continuador: León XIV

Salinas reconoció el rol del nuevo papa León XIV, de nombre secular Robert Francis Prevost, en la lucha contra los abusos dentro de la Iglesia.

Según explicó, Prevost tuvo una participación “sumamente proactiva, aunque silenciosa”, primero como obispo de Chiclayo (Perú), luego como miembro de la Conferencia Episcopal Peruana y, más tarde, como cardenal prefecto del Dicasterio para los Obispos, lo que resultó decisivo para la disolución del Sodalicio.

En octubre de este año, Salinas tuvo una audiencia privada con el papa y otra con la directiva de ECA Global (Ending Clergy Abuse), una organización internacional de víctimas, que calificó como “sumamente positiva”. Precisamente, esta organización ha sido la encargada de organizar en Buenos Aires un cumbre para debatir y denunciar los abusos dentro de la Iglesia esta semana.

León XIV “será continuador de las líneas maestras que ya había trazado Francisco en materia de sinodalidad, abusos y corrupción", pese a enfrentar resistencias internas de sectores conservadores dentro de la Iglesia.

