Petro de Venezuela: "Es hora de una amnistía y de un gobierno de transición"

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo este miércoles que Venezuela necesita una "revolución democrática" y no "represiones ineficientes", el mismo día de la ceremonia de premiación del Nobel de la Paz 2026, ganado por la opositora venezolana María Corina Machado.

"Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos", escribió el mandatario izquierdista en la red social X, en un momento en el que Machado va camino a Oslo en un viaje secreto.

Esta mañana, Ana Corina Sosa Machado, hija de la galardonada, fue quien recibió en su lugar el Premio Nobel en Noruega con un emotivo discurso contra la "dictadura brutal" del régimen de Nicolás Maduro.

"Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática", explicó Petro en medio de la presión de Estados Unidos y su robusta ofensiva militar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Es "con más democracia como se defiende un país, no con más represiones ineficientes", agregó.

En agosto de 2024, Petro ya había enviado un mensaje similar, en el que propuso levantar "todas las sanciones contra Venezuela" y una "amnistía general nacional e internacional".