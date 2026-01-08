Suiza rendirá homenaje al más alto nivel a víctimas de incendio de un bar

Suiza prepara para este viernes un homenaje al más alto nivel a las víctimas del incendio de Nochevieja en un bar de la localidad alpina de Crans Montana, en el que murieron cuarenta jóvenes y 116 resultaron heridos, en su gran mayoría de gravedad.



A la ceremonia, que incluirá un minuto de silencio a nivel nacional y el repique de campanas de todas las iglesias a las 2:00 de la tarde asistirán las familias y allegados de las víctimas, así como los miembros del Gobierno federal; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente de Italia, Sergio Mattarella.



Los franceses e italianos son los grupos nacionales con más víctimas, después de los suizos, que suman la mitad de los fallecidos y una sexta parte de todos los heridos.



Entre las víctimas mortales, hay siete franceses y seis italianos, mientras que entre los heridos hay 21 nacionales de Francia y diez de Italia.

Ambos países, así como Alemania, ofrecieron ayuda a Suiza y recibieron a cerca de medio centenar de quemados graves en servicios médicos altamente especializados en este tipo de casos.



El presidente de Suiza, Guy Parmelin, y varios ministros asistirán a la ceremonia, así como las autoridades del cantón de Valais, al que pertenece Crans Montana, además de 37 delegaciones extranjeras que han sido invitadas para representar a todos los países de origen de las víctimas, así como a países que aportaron algún tipo de ayuda ante la magnitud de esta tragedia.



La ceremonia tendrá lugar en la localidad de Martigny, a aproximadamente una hora de Crans Montana, donde las condiciones meteorológicas son difíciles esta semana por una tormenta de nieve que se abate sobre la región, por lo que las autoridades decidieron celebrar el acto en un lugar más accesible.



Solo quienes hayan recibido una invitación podrán estar presentes en el acto.

Los periodistas lo podrán seguir desde un centro de prensa instalado a algunos pasos del lugar y en el que las autoridades que lo deseen podrán hacer posteriormente declaraciones públicas.



Varias ciudades suizas, como Ginebra, Lausana o Zúrich, así como colegios e institutos, organizan homenajes paralelos.