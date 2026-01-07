Sucesos - 07/1/26 - 09:40 AM

¡Alto policía!: gritó el tongo la noche que frustró intento de robo

Según su relato, los antisociales ingresaron armados y uno de ellos realizó disparos

 

Por: Redacción / Crítica -

El cabo primero Juan Martínez y el agente Javier Bonilla compartieron con detalle lo ocurrido la noche en que frustraron un robo a un local comercial en Los Nogales, corregimiento de Las Mañanitas.

Según su relato, los antisociales ingresaron armados y uno de ellos realizó disparos. Los oficiales actuaron con rapidez, manteniendo la calma y protegiendo a todos los presentes, incluyendo una pareja con un bebé.

En su relato, uno de ellos explicó:

“Al observar al sujeto que contaba con un arma de fuego sin mediar, yo le digo ‘alto policía’, él obedece y nosotros ingresamos al local para actuar. Colocamos a los sujetos fuera del establecimiento ya aprendidos. Me percató que mi antebrazo izquierdo mantenía una herida de proteger el arma de fuego, pero gracias a Dios estamos aquí”.

Los oficiales también describieron cómo cuidaron a los clientes presentes:

“Había una pareja con un infante en brazos. Guardamos precauciones agachándonos en el piso y actuamos para no exponerlos al peligro”.

Sobre el enfrentamiento, contaron que uno de los delincuentes efectuó disparos:

“El que portaba el arma de fuego efectuó detonaciones contra mí en la puerta, pero gracias a Dios ninguna me tocó”.

Tras sus declaraciones, la ciudadanía reaccionó rápidamente en redes sociales, destacando la valentía de los oficiales:

“Excelente trabajo, Dios los bendiga y acompañe siempre”, “Un orgullo para nuestra Policía Nacional, hombres valientes” y “No es cualquiera que da su vida por otros” fueron algunos de los comentarios.

La Policía Nacional resaltó que estas acciones reflejan valor, entrega y compromiso con la seguridad ciudadana, agradeciendo el reconocimiento de la comunidad hacia sus unidades.

 

 

