Violencia en San Miguelito: asesinan hombre y balean de gravedad a su sobrino

Panamá- Un muerto y un herido en condición delicada fue el saldo que dejó un ataque armado perpetrado por sicarios la noche del martes en Altos de Belén, corregimiento de Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito. Las víctimas fueron identificadas como tío y sobrino.

Según informaron testigos, unos tres gatilleros llegaron a la residencia de las víctimas y dispararon contra un menor de 14 años (sobrino). Al escuchar los disparos, el tío del joven salió a ver qué había pasado y fue en ese instante que también lo balearon. El adulto se llevó la peor parte, pues falleció en el lugar producto de las heridas que le causaron las balas.

En tanto, residentes del sector trasladaron de urgencia al adolescente al Hospital San Miguel Arcángel, donde se mantiene recluido en condición delicada. Por el momento, no se ha informado sobre la captura de ningún sospechoso.

Tan solo la noche del lunes, un menor de 15 años fue asesinado en esa misma área, de un balazo que le entró por el pecho y le salió por la espalda. La investigación de este nuevo caso debe determinar si ambos hechos están vinculados.

Esta zona, específicamente el corregimiento de Arnulfo Arias tiene antecedentes de actividades de pandillas como "La Tropi / Tropical", dedicadas a delitos que incluyen homicidios.