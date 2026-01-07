Sucesos - 07/1/26 - 09:10 AM

Violencia en San Miguelito: asesinan hombre y balean de gravedad a su sobrino

unos tres gatilleros llegaron a la residencia de las víctimas y dispararon contra un menor de 14 años (sobrino).

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un muerto y un herido en condición delicada fue el saldo que dejó un ataque armado perpetrado por sicarios la noche del martes en Altos de Belén, corregimiento de Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito. Las víctimas fueron identificadas como tío y sobrino.

Según informaron testigos, unos tres gatilleros llegaron a la residencia de las víctimas y dispararon contra un menor de 14 años (sobrino). Al escuchar los disparos, el tío del joven salió a ver qué había pasado y fue en ese instante que también lo balearon. El adulto se llevó la peor parte, pues falleció en el lugar producto de las heridas que le causaron las balas.

En tanto, residentes del sector trasladaron de urgencia al adolescente al Hospital San Miguel Arcángel, donde se mantiene recluido en condición delicada. Por el momento, no se ha informado sobre la captura de ningún sospechoso.

Tan solo la noche del lunes, un menor de 15 años fue asesinado en esa misma área, de un balazo que le entró por el pecho y le salió por la espalda. La investigación de este nuevo caso debe determinar si ambos hechos están vinculados

Esta zona, específicamente el corregimiento de Arnulfo Arias tiene antecedentes de actividades de pandillas como "La Tropi / Tropical", dedicadas a delitos que incluyen homicidios.

Te puede interesar

Encuentran sano y salvo a adulto mayor desaparecido por cinco días en Arraiján

Encuentran sano y salvo a adulto mayor desaparecido por cinco días en Arraiján

 Enero 07, 2026
Dos aprehendidos por robo en Los Nogales, imputados y con detención provisional

Dos aprehendidos por robo en Los Nogales, imputados y con detención provisional

 Enero 07, 2026
¡Alto policía!: gritó el tongo la noche que frustró intento de robo

¡Alto policía!: gritó el tongo la noche que frustró intento de robo

Enero 07, 2026
Violencia en San Miguelito: asesinan hombre y balean de gravedad a su sobrino

Violencia en San Miguelito: asesinan hombre y balean de gravedad a su sobrino

 Enero 07, 2026
Ofensiva de seguridad en Azuero para garantizar tranquilidad en enero

Ofensiva de seguridad en Azuero para garantizar tranquilidad en enero

 Enero 06, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta

Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta