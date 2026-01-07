Nacional - 07/1/26 - 08:35 AM

¡Escándalo! Exfuncionaria rocía con potasa a trabajadora del Meduca

La mujer cuyo contrato había terminado el 31 de diciembre había ido varias veces a pedir explicaciones sobre su situación laboral.

 

Por: Redacción / Crítica -

Una trabajadora del área de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Educación de Panamá Centro terminó en el hospital después de que una exfuncionaria administrativa le lanzara potasa en el rostro y la espalda. 

La víctima se mantiene estable, mientras que la agresora está bajo custodia policial.

Según informaron en la regional, la mujer cuyo contrato había terminado el 31 de diciembre había ido varias veces a pedir explicaciones sobre su situación laboral. 

Le aclararon que los nombramientos y desvinculaciones se manejan en planta central, no en la regional, pero ella no quedó conforme. La discusión escaló: primero palabras, luego la sustancia corrosiva que causó la emergencia.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó que la exfuncionaria había amenazado con anterioridad y que llegó a la sede con la intención de hacer daño. La funcionaria lesionada fue atendida rápidamente y la agresora fue detenida

Las autoridades investigan lo ocurrido para determinar responsabilidades y evitar que situaciones como esta se repitan.

Te puede interesar

¡Escándalo! Exfuncionaria rocía con potasa a trabajadora del Meduca

¡Escándalo! Exfuncionaria rocía con potasa a trabajadora del Meduca

 Enero 07, 2026
ATTT suspende obras viales por Día de los Mártires para evitar tranque

ATTT suspende obras viales por Día de los Mártires para evitar tranque

 Enero 07, 2026
Cobre Panamá apoya proyectos comunitarios que beneficiaron a más de 9,100 personas en 2025

Cobre Panamá apoya proyectos comunitarios que beneficiaron a más de 9,100 personas en 2025

 Enero 07, 2026
Tasa de desempleo alcanzó un 9.5% el año pasado

Tasa de desempleo alcanzó un 9.5% el año pasado

 Enero 07, 2026
Panamá registró más matrimonios y menos nacimientos en el 2025

Panamá registró más matrimonios y menos nacimientos en el 2025

 Enero 07, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta

Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta