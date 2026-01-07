¡Escándalo! Exfuncionaria rocía con potasa a trabajadora del Meduca

Una trabajadora del área de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Educación de Panamá Centro terminó en el hospital después de que una exfuncionaria administrativa le lanzara potasa en el rostro y la espalda.

La víctima se mantiene estable, mientras que la agresora está bajo custodia policial.

Según informaron en la regional, la mujer cuyo contrato había terminado el 31 de diciembre había ido varias veces a pedir explicaciones sobre su situación laboral.

Le aclararon que los nombramientos y desvinculaciones se manejan en planta central, no en la regional, pero ella no quedó conforme. La discusión escaló: primero palabras, luego la sustancia corrosiva que causó la emergencia.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó que la exfuncionaria había amenazado con anterioridad y que llegó a la sede con la intención de hacer daño. La funcionaria lesionada fue atendida rápidamente y la agresora fue detenida.

Las autoridades investigan lo ocurrido para determinar responsabilidades y evitar que situaciones como esta se repitan.