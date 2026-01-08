Presidente de Parlamento venezolano anuncia liberación de políticoss
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez no determino el número exacto de personas que serán liberadas.
El presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra.
Rodríguez destacó que la liberación de estos ciudadanos inicia a partir de la fecha.
El también jefe negociador del chavismo destacó que esta medida se ejecuta con el fin de "aportar y colaborar con el esfuerzo que todos debemos llevar a cabo para la convivencia pacífica, sin distingo de corriente ideológica, religiosa, política o social."
"Todos somos venezolanos y nos amparamos bajo el mismo cielo hermoso de esta república", Sentenció Rodríguez.
"Todos abrazamos la misma bandera, entonamos la notas del mismo himno nacional, y a los efectos de aportar y colaborar en los esfuerzos de una amplia intención de la búsqueda de la paz, y así el país recupere su prosperidad", dijo el presidente del parlamento venezolano.