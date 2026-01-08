Mundo - 08/1/26 - 12:06 PM

Presidente de Parlamento venezolano anuncia liberación de políticoss

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez no determino el número exacto de personas que serán liberadas.

 

Por: Caracas/EFE -

El presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra.

Rodríguez destacó que la liberación de estos ciudadanos inicia a partir de la fecha.

El también jefe negociador del chavismo destacó que esta medida se ejecuta con el fin de "aportar y colaborar con el esfuerzo que todos debemos llevar a cabo para la convivencia pacífica, sin distingo de corriente ideológica, religiosa, política o social."

"Todos somos venezolanos y nos amparamos bajo el mismo cielo hermoso de esta república", Sentenció Rodríguez.

"Todos abrazamos la misma bandera, entonamos la notas del mismo himno nacional, y a los efectos de aportar y colaborar en los esfuerzos de una amplia intención de la búsqueda de la paz, y así el país recupere su prosperidad", dijo el presidente del parlamento venezolano.

