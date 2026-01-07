Muere "El Chiri", excompetidor de Calle y beisbolista chiricano

Fans y amistades del joven Camilo Chavarría, conocido como "El Chiri", lamentan el fallecimiento de este chico.

Según se conoció tuvo un paro cardíaco la noche del pasado martes 6 de enero.



Chiri se había ganado el cariño y la admiración de muchos gracias a su disciplina, carisma y espíritu competitivo, cualidades que lo acompañaron tanto en el deporte como en cada etapa de su vida.

Aunque algunos lo vieron como un competidor en televisión, otros fueron compañeros en los partidos de béisbol de la liga provincial en Chiriquí en las que participó.

Camilo también participó como Mister Panamá en el 2021.