Muere "El Chiri", excompetidor de Calle y beisbolista chiricano

Aunque algunos lo vieron como un competidor en televisión, otros fueron compañeros en los partidos de béisbol de la liga provincial en Chiriquí en las que participó.

 

Por: Redacción / Web

Fans y amistades del joven Camilo Chavarría, conocido como "El Chiri", lamentan el fallecimiento de este chico. 

Según se conoció tuvo un paro cardíaco la noche del pasado martes 6 de enero. 

Chiri se había ganado el cariño y la admiración de muchos gracias a su disciplina, carisma y espíritu competitivo, cualidades que lo acompañaron tanto en el deporte como en cada etapa de su vida. 

Camilo también participó como Mister Panamá en el 2021.

