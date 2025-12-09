¡Salsa! Dos cazas bombarderos ingresan al golfo de Venezuela

Dos cazas F/A-18 Super Hornet ingresaron este martes al espacio aéreo de Venezuela, al norte del estado petrolero del Zulia, informaron medios internacionales

La trayectoria de las aeronaves fue rastreada en tiempo real mediante la plataforma digital FlightRadar24, donde fueron observados acercándose al Lago de Maracaibo desde el interior del Golfo de Venezuela.

Dichas maniobras aeronáuticas aumentan la tensión en una región donde la actividad militar de Estados Unidos se ha intensificado durante los últimos días, focalizando la atención internacional sobre la frontera norte venezolana.

El pasado domingo, sistemas internacionales de monitoreo también reportaron el paso de dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet estadounidenses cerca del territorio venezolano, según información publicada por FlightRadar24. Los aviones, con los indicativos “RHINO11” y “RHINO12”, sobrevolaron la zona adyacente a Curazao y la franja marítima frente al estado de Falcón. Este despliegue coincidió con el reposicionamiento del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe.

La presencia de este grupo de ataque se enmarca en la ofensiva ordenada por el gobierno estadounidense para ejercer presión sobre las “redes criminales que operan en el hemisferio”.