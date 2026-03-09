Televisión iraní admite que su nuevo líder podría haber sido herido

La televisión estatal iraní admitió en vivo que el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, podría haber sido "herido por el enemigo".

La televisión estatal iraní se refirió a Mojtaba Jamenei como 'janbaz', un término persa que se utiliza para describir a alguien herido por el enemigo en combate, en el contexto de la actual guerra que Irán llama la "guerra de Ramadán".

A pesar de eso, no se dieron detalles sobre cuándo o cómo se pudo producir esa herida ni sobre la gravedad de la misma, según recoge Daily Mail.

El uso de la palabra "janbaz" en la televisión estatal ha generado confusión porque las autoridades iraníes no han explicado si se trata de una lesión reciente en esta guerra o de una herida anterior, lo que dio lugar

Tampoco se han sugerido que Mojtaba pudo haber sido herido en el ataque aéreo que se cobró la vida de Alí Jamenei, aunque no hay confirmación oficial de Teherán ni datos concretos sobre el momento o circunstancias de esa lesión.

En dicho ataque falleció también la mujer de Mojtaba, Zahra Haddad-Adel, entre otros miembros de la familia. Hasta ahora, Mojtaba no ha aparecido en público desde que comenzó la guerra.