Mundo - 27/1/26 - 12:00 AM

Temporal invernal paraliza EE.UU.: 15 fallecidos y 800 mil sin electricidad

El frío extremo y las nevadas han provocado muertes en varios estados de EE.UU., obligando al cierre de escuelas y a la adopción de clases virtuales en ciudades como Nueva York.

 

Por: Nueva York EFE -

Al menos 15 personas han fallecido como consecuencia de la tormenta invernal que afecta a dos tercios de la geografía de Estados Unidos desde el fin de semana y que ha provocado que más de 800.000 hogares permanezcan sin electricidad, según reportes oficiales y medios locales.

Hasta el momento, las muertes han sido atribuidas al frío extremo, la nieve y accidentes relacionados con las condiciones climáticas severas. En Texas, una joven de 16 años murió en la ciudad de Frisco tras sufrir un accidente en trineo, de acuerdo con información de la Policía local. Además, otra persona fue hallada sin vida en una gasolinera en Austin, presuntamente a causa de hipotermia.

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que cinco personas fallecieron en la ciudad durante el temporal. “Aunque aún desconocemos las causas exactas de sus muertes, no hay nada que nos recuerde con más fuerza el peligro del frío extremo y lo vulnerables que son muchos de nuestros vecinos, especialmente las personas sin hogar”, expresó el edil durante una conferencia de prensa.

Ante la gravedad de la situación, el alcalde ordenó que las escuelas públicas de Nueva York impartieran clases en línea. Según las autoridades municipales, más de 400.000 padres, estudiantes y trabajadores se conectaron este martes a las plataformas virtuales para continuar el año escolar.

Asimismo, se han reportado víctimas mortales en otros estados como Arkansas, Pensilvania (Lehigh), Massachusetts, Tennessee, Luisiana y Kansas, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses.

Las autoridades mantienen alertas meteorológicas activas y recomiendan a la población evitar desplazamientos innecesarios, protegerse del frío y mantenerse informados ante la evolución del temporal invernal en EE.UU..

