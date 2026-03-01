Trump advierte a Irán: "Los golpearemos con una fuerza nunca antes vista"

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una severa advertencia este domingo, asegurando que responderá con una ofensiva militar sin precedentes si Teherán cumple su promesa de ejecutar un ataque histórico contra objetivos estadounidenses e israelíes. Esta escalada de tensión surge como represalia por la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

​A través de su red social, Truth Social, el mandatario estadounidense reaccionó a las amenazas del régimen persa, luego de que se confirmara el deceso de la máxima figura de la República Islámica tras una operación conjunta entre EE. UU. e Israel.

​"Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza. Más les convendría que no lo hagan, porque si lo hacen, los golpearemos con una fuerza nunca antes vista", sentenció Trump en su mensaje.





​Amenaza a bases militares en Oriente Medio

​La advertencia del republicano se produjo poco después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciara planes para atacar 27 bases militares de EE. UU. en la región, además de puntos estratégicos en Israel. La agencia Tasnim, vinculada al brazo armado iraní, confirmó que estas acciones son en venganza por la baja de Jameneí.

​Por su parte, el Ejército de Israel emitió un comunicado urgente informando sobre una nueva oleada de misiles dirigida hacia su territorio, instando a la población civil a permanecer en refugios hasta nuevo aviso.

​Explosiones y caos regional

​La situación ha trascendido las fronteras de los actores principales. La cadena Al Jazeera reportó múltiples explosiones en ciudades clave como Doha, Kuwait y Dubái. "Nos vengaremos de los estadounidenses e israelíes. Han traspasado nuestra línea roja", afirmó Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní.

​Desde el inicio de las operaciones conjuntas el pasado sábado, el conflicto en Medio Oriente se ha extendido, con ataques reportados en Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin, naciones que albergan infraestructuras militares de la potencia occidental. La comunidad internacional observa con temor lo que podría convertirse en un conflicto de escala global.