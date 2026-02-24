Trump advierte que México debe intensificar sus esfuerzos contra los carteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió públicamente a México “redoblar esfuerzos” contra los cárteles del narcotráfico, tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Trump publicó el mensaje en su red Truth Social, donde sentenció que México debía intensificar de inmediato su ofensiva contra los cárteles y el tráfico de drogas, subrayando que la caída de un líder criminal no significaba el fin del problema, sino el inicio de una etapa más peligrosa.

El presidente estadounidense subrayó que los videos difundidos en redes sociales, quemas de autobuses, carreteras bloqueadas, ataques a edificios públicos y pánico generalizado, evidenciaban el poder real de los cárteles, y justificaban una postura más agresiva desde Washington.

En el fondo, el mensaje reafirmó una línea histórica de su política exterior: si México no controla a los cárteles, Estados Unidos incrementará su presión política, operativa y financiera.

La advertencia de Trump se produjo tras confirmarse que El Mencho murió como resultado de un operativo de seguridad desplegado para su localización y captura.

Su caída representó el golpe más significativo al CJNG en años, pero también activó una respuesta violenta inmediata que sacudió a gran parte del país.

De acuerdo con reportes oficiales, tras el abatimiento de Oseguera Cervantes se desató una jornada de violencia en al menos 20 estados, con más de 200 bloqueos carreteros, incendios, ataques armados y enfrentamientos directos contra fuerzas de seguridad.

