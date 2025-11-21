Trump da a Ucrania un ultimátum para que acepte su plan de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un ultimátum para que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, acepte antes del próximo jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, el plan de paz propuesto por la Casa Blanca para poner fin a la guerra en Ucrania.

«Si las cosas funcionan bien, se pueden prorrogar los plazos. Pero el jueves es el día que consideramos oportuno», declaró el mandatario estadounidense en una entrevista con la emisora Fox Radio.

Trump dio estas declaraciones después de que el diario The Washington Post publicara, al citar fuentes familiarizadas, que la Casa Blanca ha puesto como ultimátum a Zelenski el próximo Día de Acción de Gracias para que acepte el plan o, de lo contrario, perderá el apoyo de Estados Unidos.

Preguntado en la entrevista sobre el plan, que implicaría que Ucrania cediera territorio a Rusia, el líder republicano subrayó que Kiev ya «está perdiendo territorio» con la guerra, un conflicto que dijo está «fuera de control, es una masacre».

Trump cree que Putin «no busca más problemas»

El mandatario recordó que hasta ahora Estados Unidos ha transferido a Ucrania «las mejores equipamientos militares del mundo».

Sobre la posibilidad de que el presidente ruso, Vladímir Putin, decida atacar en el futuro a otros países europeos, Trump se mostró convencido de que el jefe del Kremlin «no busca más problemas» y que ha aprendido la lección de una guerra «que debería haber durado un día y lleva cuatro años», subrayó.

El jefe de Estado de EE.UU. destacó además la entrada en vigor este viernes de las nuevas sanciones estadounidenses contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, que calificó de «muy poderosas».

El plan de 28 puntos, inspirado en el de la guerra en Gaza, plantea algunas de las líneas rojas de Zelenski, como la cesión de territorio ucraniano a dominio ruso.

El pedido de Trump a Zelenski para la paz con Rusia

El documento recoge la exigencia de que Kiev retire sus tropas del territorio de la región oriental del Donbás -formada por las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk- que todavía controla o la condición de que su Ejército no supere los 600.000 hombres después de la guerra.

A cambio, Ucrania recibirá garantía de seguridad ante una eventual nueva ofensiva rusa.

La intención de Trump es que Ucrania firme el pacto antes y luego se le presente al líder ruso, Vladímir Putin. El Kremlin negó haber recibido «oficialmente» la propuesta de Estados Unidos.

A la espera de la respuesta

El secretario del Ejército de EE.UU., Daniel Driscoll, presentó este jueves a Zelenski la propuesta que el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el emisario del Kremlin, Kiril Dmitriev, han redactado.

Pese a que Ucrania no ha participado activamente en la elaboración del documento, la Casa Blanca aseguró que están dialogando con ambos países «por igual».

El líder ucraniano agradeció este viernes los esfuerzos de la Administración estadounidense y avanzó que coordinará su respuesta con Francia, el Reino Unido y Alemania para asegurarse de que sus «posiciones de principios sean tomadas en consideración».