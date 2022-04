Twitter reconsidera venderse a Musk; 43.000 millones les fascinó

Twitter ha reconsiderando la oferta de 43.000 millones de dólares planteada por Elon Musk para hacerse con la compañía, por lo que el trato por la compra de esta red social podría concretarse en las próximas horas.

La semana pasada la empresa del ave celeste le había aplicado una medida al intento de compra, sin embargo, han cambiado de opinión al ver el dinero que ofrecía el millonario.

Twitter, según esas mismas fuentes, está finalizando una estimación del valor de su negocio y podría insistir en ciertas condiciones para aceptar la propuesta de Musk, entre ellas que el comprador cubra las protecciones financieras en caso de que se llegue a un acuerdo y finalmente la operación no se cierra.

Varias agenciass de información y el sitio TMZ informan que la oferta de 43.000 millones de dólares de Musk está a punto de ser aceptada por el directorio de Twitter hoy lunes, y que podría esperarse un anuncio oficial más adelante en el día. Parece que no se movió en su precio de $ 54.20 por acción, y está en proceso de recuperarlos en este momento.

Existe, por supuesto, la posibilidad de que esto fracase, pero por el momento, todas las señales apuntan a que Elon Musk se convertirá en el nuevo propietario de la aplicación, marcando el comienzo de un nuevo régimen.

TMZ detalla que hubo rumores de que esto se concretaría durante el fin de semana. Twitter y Musk tuvieron una reunión el domingo, que aparentemente se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Se dice que la compañía estaba bajo una gran presión de los accionistas para que vendiera, detallan.

Algunos de los accionistas querían ver si Musk subiría de precio, pero al final, parece que están listos para aceptar su ficha de apuestas original, especialmente ahora que tiene la masa asegurada. Elon aportó el efectivo la semana pasada con la ayuda de algunos socios externos.

Hay una larga lista de objetivos que Elon aparentemente quiere lograr con la adquisición. Más allá de abordar los problemas de "libertad de expresión" que ve también ha hablado sobre tweets más largos, alejarse de los anuncios y deshacerse de los robots de spam, que él ve como una plaga.

Elon también ha hablado sobre hacer que el algoritmo de Twitter sea de código abierto, lo que significa que se podría ver por qué las cosas tienen la tendencia que tienen y por qué exactamente estamos viendo ciertos tweets en nuestra línea de tiempo en comparación con otros. Esencialmente más transparencia sobre cómo opera Twitter internamente.

If our twitter bid succeeds, we will defeat the spam bots or die trying!