Varios muertos y siete heridos tras ataque de sujeto al metro en Taipéi

Un hombre de 27 años sembró el terror en Taipéi, Taiwán, tras haber perpetrado un ataque con cuchillo y bombas de humo en las inmediaciones de dos estaciones de metro de la capital, provocando al menos tres muertos y dejando un balance de siete personas heridas.

Según han confirmado las autoridades taiwanesas, el individuo inició el asalto a plena luz del día, sembrando el pánico entre los pasajeros y viandantes, y ha conseguido huir momentáneamente antes de ser localizado por la policía.

Según los primeros informes, el atacante se habría quitado la vida arrojándose al vacío desde un edificio cuando los agentes estaban a punto de interceptarlo. El suceso ha generado una gran conmoción en el país, poco acostumbrado a episodios de violencia de esta naturaleza, y las autoridades han reforzado la presencia policial en la red de transporte público mientras se investigan las motivaciones del crimen.

Testigos visuales y vídeos difundidos a través de las redes sociales, el atacante vestía completamente de negro, con lo que parecía un chaleco táctico, y portaba un cuchillo de grandes dimensiones que habría utilizado para agredir aleatoriamente a las personas con las que se encontraba por la calle.

El incidente ha comenzado empezó a las 17:24 —hora local— cuando el departamento de bomberos ha recibido un primer aviso sobre la presencia de bombas de humo en el interior de la principal estación de Taipei, situada en el centro neurálgico de la capital.