10 muertos en Carnaval: Panamá reduce víctimas y accidentes

Diez personas perdieron la vida durante el carnaval, una cifra menor que las 16 registradas el año pasado, lo que refleja una reducción del 37.5% en víctimas y del 80% en muertes por accidentes de tránsito.

De los fallecidos, cinco murieron por asesinatos, cuatro se ahogaron y uno más perdió la vida en un accidente de tránsito.

Durante los días de fiesta, 149 mil vehículos se movieron hacia el interior del país. La movilidad y el control de estas carreteras fue un reto enorme para las autoridades, según señaló el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego.

“El Estado panameño actuó de forma articulada y preventiva, con presencia en todo el país, no solo en las zonas de carnaval. La operación fue nacional y permanente”, dijo.

En total se registraron 428 accidentes y se impusieron 8,222 infracciones, un número que evidencia que, pese a la prevención, muchos arriesgaron su vida en las calles y carreteras.

Abrego insistió en que no se celebran los números: “No celebramos números; asumimos nuestro deber. Cada vida perdida es una advertencia de que la seguridad es responsabilidad de todos”.

El ministro destacó también la labor de más de 30 mil hombres y mujeres de la Fuerza Pública, junto a aliados estratégicos, quienes trabajaron sin descanso para mantener la seguridad en los barrios, carreteras y comunidades.



