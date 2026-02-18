10 muertos en Carnaval: Panamá reduce víctimas y accidentes
De los fallecidos, cinco fueron asesinados, cuatro se ahogaron y uno más perdió la vida en un accidente de tránsito.
Diez personas perdieron la vida durante el carnaval, una cifra menor que las 16 registradas el año pasado, lo que refleja una reducción del 37.5% en víctimas y del 80% en muertes por accidentes de tránsito.
Durante los días de fiesta, 149 mil vehículos se movieron hacia el interior del país. La movilidad y el control de estas carreteras fue un reto enorme para las autoridades, según señaló el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego.
“El Estado panameño actuó de forma articulada y preventiva, con presencia en todo el país, no solo en las zonas de carnaval. La operación fue nacional y permanente”, dijo.
En total se registraron 428 accidentes y se impusieron 8,222 infracciones, un número que evidencia que, pese a la prevención, muchos arriesgaron su vida en las calles y carreteras.
Abrego insistió en que no se celebran los números: “No celebramos números; asumimos nuestro deber. Cada vida perdida es una advertencia de que la seguridad es responsabilidad de todos”.
El ministro destacó también la labor de más de 30 mil hombres y mujeres de la Fuerza Pública, junto a aliados estratégicos, quienes trabajaron sin descanso para mantener la seguridad en los barrios, carreteras y comunidades.