Meduca moviliza a más de 1,600 docentes hacia zonas difíciles

Con el compromiso de un traslado seguro y organizado, el Ministerio de Educación (Meduca), en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y el SENAN, iniciará el 21 de febrero la movilización de aproximadamente 1,697 docentes hacia las comarcas Ngäbe Buglé, Gunayala, Emberá Wounaan, y las provincias de Darién y Bocas del Toro, marcando el inicio del año escolar 2026.

En la comarca Ngäbe Buglé, 331 docentes saldrán vía terrestre desde Veraguas, Changuinola y Chiriquí, para luego continuar vía aérea desde Kankintú a sus comunidades los días 21, 22 y 23 de febrero.

En Gunayala, 464 educadores partirán desde Albrook, Vista Alegre y 24 de Diciembre hacia la Base Aérea Nicanor, en Metetí, durante las mismas fechas.

En la provincia de Darién, 67 docentes de Jaque y Piña serán trasladados el 24 de febrero desde Albrook hacia Metetí, mientras que 255 educadores de las zonas 4, 6, 7 y circuito 3 viajarán el 21 de febrero hacia Puerto Quimba y Yaviza, combinando transporte terrestre y acuático.

La comarca Emberá Wounaan movilizará 195 docentes desde Albrook hacia Puerto Quimba, Lajas Blancas y Yaviza. En tanto, Bocas del Toro trasladará 385 docentes desde Albrook, Veraguas y Chiriquí hacia Chiriquí Grande y Changuinola.

El traslado se realiza cumpliendo todas las normas de seguridad, con seguro de vida y coberturas necesarias para garantizar un transporte seguro de todos los docentes.