11 de noviembre, nueva fecha para cobrar becas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) ha reprogramado el pago de las becas para estudiantes de primaria, premedia y media que no pudieron asistir a las fechas previas.

El martes 11 de noviembre será la nueva fecha para efectuar el primer pago de 2025 de los programas de Becas y Asistencias Económicas Educativas.

Entre los programas que podrán cobrar su asistencia económica, se incluyen: Concurso General, Puesto Distinguido, Asistencia Económica Educativa, Asistencia Económica para Estudiantes con Discapacidad, Asistencia Económica para Erradicación del Trabajo Infantil, Asistencia Económica para Deportes, Asistencia Económica para Eventos Académicos y Culturales

El pago se realizará en la sede principal del IFARHU mediante cheques, en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m..

Los beneficiarios deben consultar las fechas específicas según su centro educativo en el sitio web oficial: www.ifarhu.gob.pa . Solo se atenderá a los colegios que aparecen en el listado publicado en la página.

El IFARHU recomienda a los estudiantes y apoderados asistir con cédula de identidad o cédula juvenil, junto con los documentos requeridos para el cobro.

