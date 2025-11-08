Nacional - 08/11/25 - 09:32 AM

11 de noviembre, nueva fecha para cobrar becas

El pago se realizará en la sede principal del IFARHU mediante cheques, en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m..

 

Por: Redacción / Web -

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) ha reprogramado el pago de las becas para estudiantes de primaria, premedia y media que no pudieron asistir a las fechas previas

El martes 11 de noviembre será la nueva fecha para efectuar el primer pago de 2025 de los programas de Becas y Asistencias Económicas Educativas.

Entre los programas que podrán cobrar su asistencia económica, se incluyen: Concurso General, Puesto Distinguido, Asistencia Económica Educativa, Asistencia Económica para Estudiantes con Discapacidad, Asistencia Económica para Erradicación del Trabajo Infantil, Asistencia Económica para Deportes, Asistencia Económica para Eventos Académicos y Culturales

Los beneficiarios deben consultar las fechas específicas según su centro educativo en el sitio web oficial: www.ifarhu.gob.pa . Solo se atenderá a los colegios que aparecen en el listado publicado en la página.

El IFARHU recomienda a los estudiantes y apoderados asistir con cédula de identidad o cédula juvenil, junto con los documentos requeridos para el cobro.
 

