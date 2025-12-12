Panamá se une por la vida: Teletón 20-30 arranca con meta de $2.4 millones
La meta a recaudar son $2 millones 400 mil 020.30, fondos para crear y equipar un Centro de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás
Esta noche Panamá vuelve a demostrar de qué está hecho su corazón. Arranca la Teletón 20-30, esa jornada donde el pueblo se aprieta, se solidariza y dice “presente” sin mirar a quién.
La meta a recaudar son $2 millones 400 mil 020.30, fondos para crear y equipar un Centro de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás, donde cada equipo médico puede marcar la diferencia entre la angustia y la esperanza.
No se trata solo de números ni de una transmisión en cadena nacional. Se trata de madres, de bebés, de familias enteras que podrán tener diagnósticos a tiempo, atención digna y una oportunidad real de enfrentar complicaciones durante el embarazo. Tecnología médica de última generación, puesta al servicio del pueblo, para detectar a tiempo lo que antes llegaba tarde.
Desde las 8:00 p.m., artistas, presentadores, voluntarios y ciudadanos comunes se volcaron en una sola voz.
El presidente, Carlos Francisco Tarragó dijo que: “Este es el momento de decir presente y hacer nuestro el proyecto meta. Estamos hablando de equipar al Hospital Santo Tomás con tecnología que permita detectar cualquier problema a tiempo”, expresó Tarragó, apelando a esa solidaridad que no sale en discursos, pero sí en cada donación.
La invitación está hecha. Cada aporte cuenta, cada balboa suma y cada gesto pesa. Porque esta Teletón no solo recauda fondos: construye futuro, cuida vidas y le devuelve al sistema público de salud una herramienta que puede cambiar historias desde antes de nacer.