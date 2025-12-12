Nacional - 12/12/25 - 08:31 PM

Panamá se une por la vida: Teletón 20-30 arranca con meta de $2.4 millones

La meta a recaudar son $2 millones 400 mil 020.30, fondos para crear y equipar un Centro de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás

 

Por: Redacción / Crítica -

Esta noche Panamá vuelve a demostrar de qué está hecho su corazón. Arranca la Teletón 20-30, esa jornada donde el pueblo se aprieta, se solidariza y dice “presente” sin mirar a quién. 

La meta a recaudar son $2 millones 400 mil 020.30, fondos para crear y equipar un Centro de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás, donde cada equipo médico puede marcar la diferencia entre la angustia y la esperanza.

No se trata solo de números ni de una transmisión en cadena nacional. Se trata de madres, de bebés, de familias enteras que podrán tener diagnósticos a tiempo, atención digna y una oportunidad real de enfrentar complicaciones durante el embarazo. Tecnología médica de última generación, puesta al servicio del pueblo, para detectar a tiempo lo que antes llegaba tarde.

Desde las 8:00 p.m., artistas, presentadores, voluntarios y ciudadanos comunes se volcaron en una sola voz.

El presidente, Carlos Francisco Tarragó dijo que: “Este es el momento de decir presente y hacer nuestro el proyecto meta. Estamos hablando de equipar al Hospital Santo Tomás con tecnología que permita detectar cualquier problema a tiempo”, expresó Tarragó, apelando a esa solidaridad que no sale en discursos, pero sí en cada donación.

La invitación está hecha. Cada aporte cuenta, cada balboa suma y cada gesto pesa. Porque esta Teletón no solo recauda fondos: construye futuro, cuida vidas y le devuelve al sistema público de salud una herramienta que puede cambiar historias desde antes de nacer.

Te puede interesar

Panamá se une por la vida: Teletón 20-30 arranca con meta de $2.4 millones

Panamá se une por la vida: Teletón 20-30 arranca con meta de $2.4 millones

 Diciembre 12, 2025
Meduca anuncia que capacitación de docente iniciará en febrero

Meduca anuncia que capacitación de docente iniciará en febrero

 Diciembre 12, 2025
Teletón 2024 moderniza el INMFRE y devuelve esperanza a miles de pacientes

Teletón 2024 moderniza el INMFRE y devuelve esperanza a miles de pacientes

 Diciembre 12, 2025
El 18 % de la población panameña padece algún tipo de discapacidad

El 18 % de la población panameña padece algún tipo de discapacidad

Diciembre 12, 2025
Despacho de la Primera Dama remodela cuatro casas del Hogar Malambo

Despacho de la Primera Dama remodela cuatro casas del Hogar Malambo

 Diciembre 12, 2025


EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil

Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil
¡Aprobado! Reajuste a salario mínimo a partir de enero. ¡Chequea los montos!

¡Aprobado! Reajuste a salario mínimo a partir de enero. ¡Chequea los montos!
Embajador gringo llama “extorsionadora” a exdirectora de La Prensa, Planells

Embajador gringo llama “extorsionadora” a exdirectora de La Prensa, Planells
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Detienen en Panamá mujer requerida por EE.UU. por sustracción de menor

Detienen en Panamá mujer requerida por EE.UU. por sustracción de menor