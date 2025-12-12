El 18 % de la población panameña padece algún tipo de discapacidad

781,478 personas viven con algún tipo de discapacidad en Panamá, lo que representa el 18 % de la población; es decir, una de cada seis personas, así lo señala los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad e hizo el lanzamiento del Atlas Nacional de Discapacidad.

En representación del mandatario José Raúl Mulino, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presidió hoy, en coordinación con la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), la Decimocuarta Reunión Ordinaria del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad (CONADIS). El encuentro sirvió de marco para la presentación de los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2) y el lanzamiento del Atlas Nacional de Discapacidad, una plataforma digital que ofrece una radiografía del estado del país en esta materia.

El ministro explicó que esta encuesta proporciona datos nacionales cruciales para comprender la magnitud y las características de la desigualdad que afecta a la población con discapacidad.

Los resultados la encuesta revelaron que el 67% de las personas con alguna discapacidad residen en áreas urbanas y el 33% en áreas rurales. En cuanto al sexo, el 58.4% corresponde a mujeres y el 41.6% son hombres.

A nivel territorial, la mayor concentración de personas con discapacidad se registra en las provincias de Panamá (278,904) y Panamá Oeste (136,277), seguidas por Chiriquí, Coclé, comarca Ngäbe Buglé, Colón, Veraguas, Herrera, Bocas del Toro, Los Santos, Darién y las comarcas indígenas.

La ENDIS-2 también señala que en 23 de cada 100 viviendas ocupadas reside al menos una persona con discapacidad. El total de la población identificada, 529,426 personas presentan discapacidad leve a moderada, mientras que 252,052 personas tienen discapacidad severa, observándose un incremento significativo de la prevalencia a partir de los 50 años de edad.

Y entre los principales tipos de deficiencias identificadas se encuentran las viscerales o de órganos y sistemas, seguidas por las deficiencias de movilidad o físicas, las intelectuales, la visual, la comunicación, la mental y, en menor proporción, la auditiva.

Por primera vez, la encuesta incorporó información sobre secuelas asociadas al COVID-19, revelando que un tercio de la población con discapacidad padeció la enfermedad, y que más del 50% de quienes la contrajeron presenta secuelas, principalmente pulmonares, musculares y emocionales, lo que representa un desafío adicional para el sistema de salud.

“Hoy contamos con información actualizada y rigurosa que nos revela una relevancia de 18% con discapacidad en Panamá, lo que significa que uno de cada seis panameños vive con una condición de discapacidad. Esta realidad nos convoca como Estado a redoblar esfuerzos, y al mismo tiempo nos brinda una base estadística sólida para orientar políticas públicas focalizadas, eficientes y con un verdadero sentido humano”, reiteró Orillac en la reunión del CONADIS.

Por su parte, José Townshend, director encargado de SENADIS, destacó que Panamá cuenta con datos actualizados que nos permiten conocer cuántas personas viven con discapacidad, cómo viven, dónde están y cuáles son sus principales desafíos. “Esta información constituye una hoja de ruta para el diseño y fortalecimiento de políticas públicas inclusivas en Panamá”, puntualizó.