Hay más información en el file de Annette Planells, dice el embajador gringo

La tensión escaló este jueves luego de que el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, dejara claro que su gobierno maneja más información sobre Annette Planells de la que hasta ahora se ha hecho pública.

Según el diplomático, esos elementos respaldan los señalamientos emitidos previamente, los cuales han puesto en entredicho la imagen pública de la expresidenta y exmiembro de la junta directiva del diario La Prensa.

Cabrera explicó que las investigaciones no se limitan a lo ya publicado en medios o difundido en redes sociales, y recalcó que existen elementos adicionales de Planells en poder del gobierno estadounidense.



“Además de los WhatsApp que se han visto y de lo que ha salido a la luz pública, hay mucha más información que tiene nuestro gobierno”, sostuvo ante periodistas panameños.

Los mensajes a los que hizo referencia corresponden a conversaciones notariadas entre la abogada Karisma Karamañites, Annette Planells, personal del medio digital Foco y un abogado de la firma Morgan & Morgan.

En esos intercambios se menciona la vía de la Corte Suprema de Justicia como posible mecanismo para inhabilitar la candidatura del hoy presidente José Raúl Mulino, en un contexto político marcado por el fallo previo del Tribunal Electoral contra Ricardo Martinelli y los partidos Realizando Metas y Alianza.

Tras varios días de silencio, Planells emitió un breve comunicado en el que atribuyó las críticas a publicaciones de La Prensa relacionadas con Louis Sola, expresidente de la Comisión Federal Marítima de Estados Unidos.

Sin embargo, el embajador rechazó esa explicación, afirmando que la carta de Sola no fue conocida por él sino hasta que Planells la hizo pública.

“Pensar que todo se debe a ese tema es un error”, precisó.

Cabrera también se refirió al reconocimiento otorgado a Planells en diciembre de 2023 por la administración del entonces presidente Joe Biden, cuando fue distinguida como “campeona anticorrupción”. Según el diplomático, la actual administración del presidente Donald Trump está revisando y corrigiendo decisiones del pasado.



“Otorgar un premio anticorrupción a una persona señalada por prácticas contrarias a esos valores es absurdo”, manifestó, señalando que las recientes declaraciones buscan rectificar ese reconocimiento.

El pronunciamiento del embajador marca un punto de quiebre en la narrativa que por años rodeó a Planells y abre un nuevo capítulo en una controversia que cruza fronteras, involucra actores del poder político, judicial y mediático, y sigue generando fuertes repercusiones dentro y fuera de Panamá.