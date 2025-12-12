Meduca anuncia que capacitación de docente iniciará en febrero

El Ministerio de Educación (Meduca) anuncia que capacitación de docente iniciará, de manera presencial, del lunes 2 al viernes 13 de febrero, bajo el lema: Actualización de Programas de Estudio y Transversalidad en el Aula, el Equipo Nacional de Capacitación Docente.

Este programa tiene como objetivo fortalecer las competencias pedagógicas y actualiza los conocimientos de los educadores, permitiéndoles responder de manera efectiva al Rediseño Curricular impulsado por el Ministerio de Educación.

El programa tendrá al menos 1,300 facilitadores, distribuidos en las regiones educativas.

El Meduca exhorta a todos los educadores para que se inscriban a través del portal www.educapanama.edu.pa y participen en estas jornadas, que revertirán beneficios significativos en sus prácticas de aula.