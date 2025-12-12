Teletón 2024 moderniza el INMFRE y devuelve esperanza a miles de pacientes

Hoy, el Club Activo 20-30 celebró una jornada histórica al entregar el tan esperado proyecto meta de la Teletón 2024, que consiste en la modernización y equipamiento del Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación (INMFRE), con el fin de ofrecer una mejor atención a los pacientes panameños.

Este ambicioso proyecto refuerza varias áreas clave del INMFRE, entre ellas el Laboratorio de Marcha y el Laboratorio de Ortesis y Prótesis, con equipos de última tecnología que posicionan a la institución como un referente a nivel internacional. Con más de 100,000 citas anuales, estos nuevos recursos permitirán tratamientos más precisos, reduciendo los tiempos de recuperación y mejorando los resultados clínicos.

"Esta entrega marca un hito en nuestra misión de transformar vidas a través de la rehabilitación. Nos sentimos muy orgullosos de cerrar el ciclo de la Teletón 2024 con un impacto tangible que beneficiará a miles de panameños", destacó Jonathan Pacheco, presidente de la Teletón 2024.

Delky Meza, subdirectora del INMFRE, añadió: "Estos equipos nos colocan a la vanguardia, permitiéndonos atender con mayor eficiencia a pacientes de todas las edades, desde niños hasta adultos con necesidades de rehabilitación cardíaca y movilidad."

Para Danilo Pinto Muñoz, presidente del Club Activo 20-30, este proyecto representa el cumplimiento de un compromiso con el país y la ciudadanía. "Proyectos como este son los que verdaderamente transforman vidas y brindan esperanza durante el proceso de recuperación", recalcó Pinto.

Por su parte, Carlos Tarragó, presidente de la Teletón 2025, celebró la realización de estos proyectos meta e invitó a todos a seguir apoyando las iniciativas que impactan positivamente a la población panameña.

Desde su creación en 1981, la Teletón Panamá, con el respaldo de voluntarios, empresas y la comunidad, ha recaudado fondos que han beneficiado a más de 100,000 personas en todo el país, brindando un futuro mejor a quienes más lo necesitan.