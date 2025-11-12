El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó 15 casos de tosferina en la comarca Ngäbe-Buglé, específicamente en las áreas de Soloy, Quebrada Caña y Cerro Miel.

La entidad señaló que los afectados son menores de 14 años; algunos de ellos no han recibido la vacuna contra la enfermedad o tienen su esquema de vacunación incompleto.

El jefe nacional del Departamento de Epidemiología del Minsa, Blas Armien, explicó que hay un caso adicional relacionado por nexo epidemiológico.

Además, se confirmó la muerte de una paciente de 17 años; el caso está en investigación.

El funcionario instó a los padres a vacunar a los niños menores de un año y a los niños de 1 a 4 años, así como a los adultos. Reiteró que la vacuna es segura y gratuita.

La tosferina, enfermedad respiratoria altamente contagiosa, afecta principalmente a niños menores de cinco años, aunque puede presentarse en personas de todas las edades.

Además, tiene un período de incubación de aproximadamente siete días antes de que se desarrollen los síntomas completos.