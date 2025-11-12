Nacional - 12/11/25 - 12:00 AM

15 casos de tosferina en la comarca Ngäbe-Buglé

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó 15 casos de tosferina en la comarca Ngäbe-Buglé, específicamente en las áreas de Soloy, Quebrada Caña y Cerro Miel.

La entidad señaló que los afectados son menores de 14 años; algunos de ellos no han recibido la vacuna contra la enfermedad o tienen su esquema de vacunación incompleto.

El jefe nacional del Departamento de Epidemiología del Minsa, Blas Armien, explicó que hay un caso adicional relacionado por nexo epidemiológico.

Además, se confirmó la muerte de una paciente de 17 años; el caso está en investigación.

El funcionario instó a los padres a vacunar a los niños menores de un año y a los niños de 1 a 4 años, así como a los adultos. Reiteró que la vacuna es segura y gratuita.

La tosferina, enfermedad respiratoria altamente contagiosa, afecta principalmente a niños menores de cinco años, aunque puede presentarse en personas de todas las edades.

Te puede interesar

¡Salvan a 300 familias de ser desalojadas en Bocas!

¡Salvan a 300 familias de ser desalojadas en Bocas!

Noviembre 11, 2025
¡Lleno total! Más de 3 mil buscan empleo en La Pintada

¡Lleno total! Más de 3 mil buscan empleo en La Pintada

 Noviembre 11, 2025
Gabinete aprueba compra de 4 aviones por más de $76 millones

Gabinete aprueba compra de 4 aviones por más de $76 millones

Noviembre 11, 2025
Autorizan contratos para reparar daños por lluvias en Boquete

Autorizan contratos para reparar daños por lluvias en Boquete

 Noviembre 11, 2025
Procurador: Caso Carrizo sigue en manos de la Contraloría

Procurador: Caso Carrizo sigue en manos de la Contraloría

 Noviembre 11, 2025

Además, tiene un período de incubación de aproximadamente siete días antes de que se desarrollen los síntomas completos.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí