1,655 contratos se han registrado con la reactivación de Chiquita

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, informó que se han registrado 1,655 contratos laborales con la reactivación de las operaciones de la empresa Chiquita Panamá en Bocas del Toro.

“Debo manifestar que ya a este momento van 1,655 contratos registrados, de los cuales 600 ya son permanentes”, expresó Muñoz a los medios de comunicación.

Además, explicó que esta primera etapa se concentra en la limpieza y mantenimiento de la planta, lo que permitirá evaluar el estado de las plantaciones y avanzar en nuevas contrataciones vinculadas directamente con la producción.

En tanto, reveló que sostendrá una reunión en Changuinola con los dirigentes del sector bananero, con miras a dar seguimiento al proceso.

Muñoz dijo que se espera que la exportación de banano desde Bocas del Toro reinicie entre diciembre de 2025 y enero de 2026, siendo este un paso clave para la economía de la región.

Por otro lado, reveló que a mediados de noviembre se instalará la Comisión Nacional de Salario Mínimo, que marca el inicio del proceso de revisión que definirá los ajustes salariales que regirán en el país a partir de enero de 2026.

“Ya como ministerio estamos preparados, con la documentación legal y la revisión de los salarios anteriores”, expresó.

Destacó que en este proceso se contará con la participación de todos los sectores.