Nacional - 25/9/25 - 12:00 AM

183 proyectos se presentan en la Feria Científica Nacional del Ingenio Juvenil

Con la participación de 321 estudiantes y la presentación de 183 proyectos científicos, empezó ayer la Feria Científica Nacional del Ingenio Juvenil 2025.

Durante la feria, que se extenderá del 24 al 26 de septiembre en el Hotel Marriott de Albrook Mall, se expondrán proyectos estudiantiles correspondientes a las ocho áreas: biología, ciencias ambientales, ciencias computacionales, ciencias sociales y del comportamiento, física y matemática, ingeniería y tecnología, química y salud y medicina.

Un comité de evaluadores nacionales e internacionales calificará los proyectos, los cuales se anunciarán durante la ceremonia de cierre de la feria.

La entrada al evento, organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Ministerio de Educación (Meduca), es gratuita y abierta para todo público.

Te puede interesar

¡Misión cumplida! Black y Karina, héroes de 4 patas, se retiran

¡Misión cumplida! Black y Karina, héroes de 4 patas, se retiran

 Septiembre 24, 2025
IFARHU pide más plata para becas en 2026

IFARHU pide más plata para becas en 2026

 Septiembre 24, 2025
CA mueve $283 mil millones al año en transporte marítimo

CA mueve $283 mil millones al año en transporte marítimo

Septiembre 24, 2025
Muere Héctor Mencomo, icono del folclor y productor de televisión

Muere Héctor Mencomo, icono del folclor y productor de televisión

Septiembre 24, 2025
Temblor de 6,1 en Venezuela se siente en Colombia sin causar daños

Temblor de 6,1 en Venezuela se siente en Colombia sin causar daños

 Septiembre 24, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas
Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé

Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé