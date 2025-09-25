183 proyectos se presentan en la Feria Científica Nacional del Ingenio Juvenil

Con la participación de 321 estudiantes y la presentación de 183 proyectos científicos, empezó ayer la Feria Científica Nacional del Ingenio Juvenil 2025.

Durante la feria, que se extenderá del 24 al 26 de septiembre en el Hotel Marriott de Albrook Mall, se expondrán proyectos estudiantiles correspondientes a las ocho áreas: biología, ciencias ambientales, ciencias computacionales, ciencias sociales y del comportamiento, física y matemática, ingeniería y tecnología, química y salud y medicina.

Un comité de evaluadores nacionales e internacionales calificará los proyectos, los cuales se anunciarán durante la ceremonia de cierre de la feria.

La entrada al evento, organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Ministerio de Educación (Meduca), es gratuita y abierta para todo público.