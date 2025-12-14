Teletón 20-30 rompe la meta y recauda más para salvar vidas desde el vientre

Panamá volvió a demostrar que cuando el corazón manda, el país responde. La Teletón 20-30, en su histórica edición número 40, superó la meta y recaudó $2,417,385.19, un esfuerzo colectivo que ahora se convertirá en esperanza real con la construcción de un Centro Especializado de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás.

Desde temprano y durante más de 20 horas ininterrumpidas de transmisión, miles de panameños dijeron presente: empresarios, patrocinadores, artistas y ciudadanos comunes que, aun con dificultades en casa, sacaron lo que pudieron para ayudar. Porque esta vez no era solo donar, era apostar por la vida antes de nacer.

Este nuevo centro contará con equipos de alta tecnología e infraestructura moderna, lo que permitirá detectar a tiempo complicaciones en el embarazo, mejorar la atención materno-infantil y reducir la discapacidad en el país. En un hospital que atiende más de 12 mil nacimientos al año, el impacto será profundo y duradero.

El presidente de la Teletón 20-30 2025, Carlos Tarragó, agradeció cada aporte recibido y destacó que este logro llega como un verdadero regalo de Navidad para Panamá.

“Esto se traduce en vidas atendidas, diagnósticos oportunos y familias que podrán enfrentar el futuro con mayor seguridad”, afirmó. Inspirados en el lema “40 veces más amor”, el proyecto reafirma el compromiso del Club Activo 20-30 con uno de los hospitales más importantes del país.

Por su parte, el presidente del Club Activo 20-30, Danilo José Pinto Muñoz, reconoció el esfuerzo del pueblo panameño.

“La gente se puso la camiseta de la solidaridad, aun en medio de situaciones difíciles. Esto no es un proyecto más, son obras que perduran y ayudan a salvar vidas”, sostuvo.

La Teletón fue una verdadera fiesta de esperanza. El público disfrutó de artistas nacionales e internacionales, propuestas frescas como el Comparsa Fest, y un concurso de canto para talentos inéditos impulsado por DJ Chiqui Dubs, demostrando que la solidaridad también puede celebrarse.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó la embajadora estrella, Elizabeth Acosta, una niña de La Palma cuya historia tocó fibras. Su sonrisa, su fuerza y su alegría son prueba viva de que cuando hay atención oportuna, hay futuro.

El cierre musical estuvo a cargo de Dalex y Carolina Smith, quienes pusieron a vibrar el teatro Anayansi, marcando el final de una jornada que ya quedó escrita en la historia del país.

Una vez más, Panamá habló claro: unidos, sí se puede. Y cuando se trata de salvar vidas, el pueblo nunca falla.