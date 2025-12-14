Nacional - 14/12/25 - 12:54 PM

Panamá alza la voz y condena ataque mortal contra celebración judía

Por: Redacción/ Crítica -

El dolor cruzó océanos. Desde Panamá, el Gobierno expresó su rechazo firme y sin titubeos al tiroteo ocurrido en la playa de Bondi, en Sídney, donde una celebración familiar por Janucá terminó en tragedia. El ataque dejó 12 personas fallecidas y 29 heridas, sembrando luto en una fecha que debía ser de luz y esperanza.

En un comunicado oficial, la Cancillería panameña fue clara: Panamá condena enérgicamente este acto terrorista, dirigido contra la comunidad judía, perpetrado en pleno inicio de una festividad religiosa. Un hecho que no solo arrebató vidas, sino que golpeó la convivencia y la libertad de culto.

“Es un ataque injustificable que atenta contra la vida, la paz y el respeto entre los pueblos”, subrayó el Gobierno panameño, al tiempo que expresó solidaridad total con Australia y con el pueblo hebreo, que hoy llora a sus muertos.

Panamá también extendió sus condolencias a las familias de las víctimas, acompañando el dolor de quienes perdieron a un ser querido y enviando deseos de pronta recuperación a los heridos. No es solo un mensaje diplomático: es un mensaje humano, de país a país, de pueblo a pueblo.

Las autoridades australianas confirmaron que el ataque ocurrió la tarde del domingo, alrededor de las 6:47 p.m., en el parque Archer, cerca de Bondi Beach, donde se habían reunido cerca de mil personas. Dos sospechosos fueron señalados: uno fue abatido y otro permanece detenido.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, no se anduvo con rodeos y calificó el hecho como terrorismo y antisemitismo, afirmando que el atentado “golpeó el corazón de la nación”.

Panamá reiteró su compromiso con la lucha contra el terrorismo, el rechazo al odio y al antisemitismo, y la defensa de valores que no se negocian: paz, tolerancia y respeto. Porque cuando el odio dispara, la humanidad tiene que responder unida.

 

