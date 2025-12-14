Productores panameños impulsan el café robusta con intercambio de clones

Las asociaciones de productores de café robusta en Panamá realizarán el intercambio de clones de esta variedad con sus contrapartes de Centroamérica, como parte de un acuerdo orientado a mejorar la calidad del grano y abrir nuevos mercados de venta.

Este convenio, explicó José Villarreal, subdirector general encargado del Instituto de Innovación Agropecuaria (IDIAP), se logró durante la cuarta reunión anual del Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Caficultura (PROMECAFE).

En el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, así como en Veraguas, Coclé y Los Santos, el cultivo de café robusta forma parte de la economía familiar y representa una importante fuente de empleo.

A través de este intercambio de clones de café robusta se busca identificar qué variedades se adaptan mejor a las zonas de cultivo de los distintos países e introducir su siembra en naciones como Costa Rica, donde tradicionalmente solo existen plantaciones de café arábigo.

En Costa Rica, indicó Villarreal, la siembra de café robusta fue autorizada a partir de 2018, luego de mantenerse prohibida desde 1988.

Los intercambios de clones de café robusta se realizarán a través de PROMECAFE, mientras que los ensayos con las variedades que ingresen a Panamá deberán ser validados por el IDIAP.

Estos ensayos se desarrollarán en diferentes ambientes del país y, por lo general, toman entre cinco y siete años, precisó el funcionario.

El objetivo final es que los productores se organicen en cooperativas, logren producir cafés de mayor calidad y puedan abrir mercados de exportación para el café robusta panameño.