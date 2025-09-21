Nacional - 21/9/25 - 01:31 PM

2,500 corredores encienden la Cinta rumbo a Premios Juventud

Con distancias pensadas para profesionales, aficionados y familias, la jornada combinó deporte, música y entusiasmo juvenil,

 

Por: Redacción / CRÍTICA -

La Cinta Costera se llenó de energía este domingo cuando 2,500 corredores participaron de la Media Maratón ISTAR PTY, que no solo fue una competencia deportiva, sino también el preludio de la fiesta de los Premios Juventud.

Con distancias pensadas para profesionales, aficionados y familias, la jornada combinó deporte, música y entusiasmo juvenil, demostrando que cuando la ciudad se mueve, ¡nadie se queda atrás!

El alcalde Mayer Mizrachi destacó: “Panamá está despierta y activa. Ver a miles de jóvenes, familias y atletas tomando la Cinta Costera antes de los Premios Juventud es la mejor prueba de que la ciudad vibra, se transforma y brilla. Esto no es solo deporte, es cultura, es energía y es unión.”

La maratón se consolidó así como un evento que une a la comunidad, promueve la actividad física y prepara a la ciudad para la gran celebración de la juventud panameña.

Te puede interesar

Encuentran a señora de 84 años que estaba desaparecida

Encuentran a señora de 84 años que estaba desaparecida

 Septiembre 21, 2025
Magistrado Arrocha justifica salarios y anuncia revolución judicial

Magistrado Arrocha justifica salarios y anuncia revolución judicial

 Septiembre 21, 2025
Frenan pago millonario a Liberty Latin America en La Chorrera

Frenan pago millonario a Liberty Latin America en La Chorrera

 Septiembre 21, 2025
Mulino aterriza en NY: ONU, Davos y citas con Apple y Google

Mulino aterriza en NY: ONU, Davos y citas con Apple y Google

 Septiembre 21, 2025
¡Peligro! Moradores de La Zainosa exigen puente vehicular

¡Peligro! Moradores de La Zainosa exigen puente vehicular

 Septiembre 21, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Muere el abogado y comunicador Alfonso Fraguela

Muere el abogado y comunicador Alfonso Fraguela