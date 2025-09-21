2,500 corredores encienden la Cinta rumbo a Premios Juventud

La Cinta Costera se llenó de energía este domingo cuando 2,500 corredores participaron de la Media Maratón ISTAR PTY, que no solo fue una competencia deportiva, sino también el preludio de la fiesta de los Premios Juventud.

Con distancias pensadas para profesionales, aficionados y familias, la jornada combinó deporte, música y entusiasmo juvenil, demostrando que cuando la ciudad se mueve, ¡nadie se queda atrás!

El alcalde Mayer Mizrachi destacó: “Panamá está despierta y activa. Ver a miles de jóvenes, familias y atletas tomando la Cinta Costera antes de los Premios Juventud es la mejor prueba de que la ciudad vibra, se transforma y brilla. Esto no es solo deporte, es cultura, es energía y es unión.”

La maratón se consolidó así como un evento que une a la comunidad, promueve la actividad física y prepara a la ciudad para la gran celebración de la juventud panameña.

