$28.8 millones para el Minsa

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por B/.28.8 millones a favor del Ministerio de Salud (Minsa), con el objetivo de fortalecer la atención en los diferentes servicios de salud del país.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, detalló que estos recursos se destinarán a la compra de equipos, insumos y materiales médicos y hospitalarios, así como al nombramiento de personal de salud y administrativo.

Durante su intervención ante la Comisión, Boyd Galindo destacó que esta aprobación permitirá atender de manera más eficiente a la población y fortalecer la infraestructura hospitalaria, especialmente en las áreas con mayor demanda de servicios.

El titular del Minsa también informó que la cartera mantiene una deuda aproximada de B/.40 millones en concepto de prima de antigüedad acumulada desde 2014, y que se trabaja en la elaboración de un listado oficial de exfuncionarios para establecer un plan de pago gradual.

Con este respaldo presupuestario, el Minsa reafirma su compromiso de garantizar el acceso a servicios de salud oportunos, equitativos y de calidad, priorizando el bienestar de los panameños.