3 de noviembre en el interior: Mujeres como protagonistas y desafíos sociales

Este 3 de noviembre, en diferentes provincias del país, se celebraron los 122 años de la separación de Panamá de Colombia con actos cívicos, desfiles y actividades que rindieron homenaje a la histórica gesta de 1903.



En Panamá Oeste, Colón y Veraguas, autoridades y ciudadanos participaron activamente en las conmemoraciones, cada una con particularidades que reflejaron la diversidad de la celebración.

Panamá Oeste: Mujeres como motor de desarrollo

En la provincia de Panamá Oeste, las autoridades municipales de los cinco distritos rindieron homenaje a la fecha con desfiles y reconocimientos a personas destacadas en diversos ámbitos.

En La Chorrera, por designación del concejo municipal, la defensora de los derechos humanos de las mujeres, Itzel Torres Guaylupo, fue designada oradora oficial.



En su discurso, destacó el papel crucial de la mujer en el desarrollo del país, especialmente en áreas como la agricultura, el comercio y el emprendimiento en artesanía y textiles.

El alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, recordó las luchas generacionales que, a lo largo del siglo XX, permitieron que una sola bandera ondeara en todo el territorio nacional. Además, mencionó que para 2026 se iniciarán nuevos proyectos financiados con fondos provenientes del impuesto de bienes e inmuebles, y destacó la reactivación de iniciativas que ya contaban con fondos desde 2021, pero que no fueron ejecutadas por la administración anterior.

Alrededor de 38 centros educativos participaron en el desfile por la Avenida de Las Américas, mostrando el espíritu patriótico de los estudiantes en La Chorrera.

Colón: Reflexión social y compromiso con la región

En la provincia de Colón, la celebración comenzó con un Te Deum en la iglesia Virgen del Carmen, oficiado por Monseñor Manuel Ochogavia, Obispo de Colón y Guna Yala.

Durante su homilía, el obispo hizo un llamado a usar el poder político, económico y social para ayudar a los más necesitados, señalando la grave situación de desempleo que afecta a la región y la creciente desigualdad. "Esto es una bomba de tiempo", advirtió, refiriéndose a la tensión social provocada por la falta de oportunidades.

Más tarde, las delegaciones se trasladaron al Centro de Arte y Cultura de Colón, donde se izó el pabellón nacional y se realizó un juramento a la bandera. Durante la sesión solemne del Concejo Municipal de Colón, se entregaron banderas a los abanderados, entre ellos el equipo de baloncesto del Colegio Abel Bravo, reciente ganador de la medalla de oro en los Juegos Codicader 2025.

Veraguas: Un desfile marcado por la baja participación

En Veraguas, específicamente en la ciudad de Santiago, el ambiente fue distinto. El desfile cívico en conmemoración de la separación de Panamá de Colombia contó con una participación notablemente menor que en años anteriores. Las calles de la principal avenida santiagueña, que tradicionalmente se llenaban de familias, estudiantes y curiosos, lucieron vacías, con espacios sin público y una jornada más discreta.

La baja asistencia fue atribuida por algunos ciudadanos a factores como la crisis económica, la falta de promoción del evento y la disminución del entusiasmo cívico, especialmente entre las nuevas generaciones.

María Espino, residente de Santiago, lamentó la falta de fervor patriótico: “Antes esto era una fiesta. Hoy casi no se siente el fervor patrio, y es triste ver las calles así”.

A pesar de la baja participación, las bandas escolares y autoridades locales mantuvieron su entusiasmo, rindiendo homenaje al proceso histórico que permitió la independencia de Panamá. El desfile culminó sin incidentes mayores, pero dejó una reflexión sobre la necesidad de reforzar el sentido de identidad y orgullo nacional en las comunidades.