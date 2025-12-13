Nacional - 13/12/25 - 09:51 AM

Firman las órdenes de proceder para proyectos comunitarios en Colón

Cuatro proyectos comunitarios para distintos corregimientos firmaron la alcaldía de Colón, que eran requeridos por las comunidades.

 

Cuatro proyectos comunitarios para distintos corregimientos firmaron la alcaldía de Colón, que eran requeridos por las comunidades a las autoridades locales, sobre la necesidad de obras en sus sectores.

Estos cuatro proyectos se tratan de la construcción de vereda en la comunidad de Cativá; mejoras al parque infantil de la población de La Feria, salones de capacitación en la comunidad de El Carmen y construcción de la casa local en la Loma Estrella.

Diógenes Galván, alcalde del distrito de Colón, informó que estos proyectos deben generar de forma inmediata y directa cerca de 25 empleos en los lugares donde se esté ejecutando.   

Indicó el burgomaestre que se proyectan 80 obras comunitarias en los corregimientos, en las que cada proyecto brinda empleo a 5, 10 y hasta 15 personas, dependiendo de los trabajos.

Para Pedro Martínez, de 26 años de edad, residente en Sabanitas, considera que son necesarias mejoras en las paradas de buses, que están muchas en mal estado.

En tanto, Leiza Alonso, de 39 años de edad, morador de Puerto Pilón, señaló que en su área se hace necesario ampliar la vía e incluso construir pasos elevados vehiculares. 

