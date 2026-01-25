400 sacos de cebolla sin papeles son decomisados en Paso Canoas

Unidades de Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) interceptaron en Paso Canoas cerca de 400 sacos de cebolla que ingresaban al país sin registros legales.

La mercancía, procedente de Costa Rica, era transportada por un hombre de 26 años en un camión.

Los sacos de cebolla fueron confiscados y trasladados a Aduanas para los trámites correspondientes.

Las autoridades confirmaron que el procedimiento se realiza conforme a la ley, asegurando que este tipo de controles buscan frenar el ingreso de productos que no cumplen con la documentación exigida por el país.