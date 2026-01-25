Nacional - 25/1/26 - 12:16 PM

400 sacos de cebolla sin papeles son decomisados en Paso Canoas

La mercancía, procedente de Costa Rica, era transportada por un hombre de 26 años en un camión.

 

Por: Redacción / Crítica -

Unidades de Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) interceptaron en Paso Canoas cerca de 400 sacos de cebolla que ingresaban al país sin registros legales

Los sacos de cebolla fueron confiscados y trasladados a Aduanas para los trámites correspondientes.

Las autoridades confirmaron que el procedimiento se realiza conforme a la ley, asegurando que este tipo de controles buscan frenar el ingreso de productos que no cumplen con la documentación exigida por el país.

 

