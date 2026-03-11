Nacional - 11/3/26 - 02:32 PM

Mulino va a toma de posesión de Kast y refuerza lazos con Chile

 

El presidente José Raúl Mulino participó en la ceremonia de cambio de mando del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en un acto que sirvió para reforzar la colaboración e integración entre ambos países, tomando en cuenta el peso de la nación suramericana como socio comercial estratégico de Panamá.

Mulino asistió acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, a este evento realizado en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso

En la actividad participaron 1,200 invitados, entre ellos 18 delegaciones internacionales y cerca de 500 medios de comunicación acreditados.

Según explicó el mandatario, la misión oficial resultó positiva y productiva, especialmente por la reunión bilateral sostenida con el presidente Kast y miembros de su gabinete. En ese encuentro se acordó mantener comunicación para avanzar en la creación de una comisión binacional, con la idea de trabajar en temas de interés común.

Entre los puntos mencionados están el intercambio comercial, seguridad, transporte y sector agrícola, áreas donde ambos gobiernos buscan fortalecer la cooperación. Las autoridades destacaron que estos espacios permitirán ampliar la relación entre las dos naciones.

La relación bilateral entre Panamá y Chile mantiene un peso importante por sus lazos históricos y también por el papel estratégico del país suramericano como primer usuario latinoamericano y cuarto a nivel mundial del Canal de Panamá.

Durante la agenda oficial también participaron los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal), quienes sostuvieron reuniones con presidentes de gremios y líderes empresariales del sector privado chileno.

Entre los encuentros se incluyeron representantes del Consejo de Políticas de Infraestructura, grupos de empresas navieras y miembros de la Confederación de la Producción y del Comercio.

Los actos protocolares incluyeron la transmisión de mando del presidente José Antonio Kast y su gabinete, el saludo presidencial y la foto oficial. Al finalizar la ceremonia, los jefes de Estado fueron invitados por el presidente Kast y la primera dama María Pía Adriasola a una recepción en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.



 

 

