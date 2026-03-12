Nacional - 12/3/26 - 12:00 AM

Cobre Panamá presenta tecnología que permite vivir la operación minera en la Feria de David.

Por: Redacción Crítica -

Cobre Panamá presentará este 12 de marzo en la Feria Internacional de David una experiencia de realidad virtual que permitirá a los visitantes conocer y experimentar de forma interactiva cómo funcionan algunos de los equipos utilizados durante la etapa productiva del proyecto.

A través de visores de realidad virtual (VR), quienes visiten el stand podrán observar y participar en simulaciones que recrean parte del funcionamiento de equipos utilizados en la operación minera, permitiendo a los usuarios interactuar con los procesos y comprender cómo se desarrollan estas actividades en una operación moderna.

Será la primera vez que Cobre Panamá presenta esta experiencia tecnológica en un evento ferial, ofreciendo a estudiantes, familias y visitantes una oportunidad distinta para acercarse a la innovación y a la tecnología aplicada en la industria minera.

Queremos que las personas puedan experimentar de primera mano cómo funciona una operación minera moderna. La tecnología nos permite abrir esa puerta y acercar el conocimiento de la industria a la comunidad de una forma dinámica y participativa”, destacó Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

La incorporación de herramientas como la realidad virtual refleja cómo Cobre Panamá apuesta por la innovación tecnológica para acercar al público a los procesos de la minería moderna, permitiendo conocer de forma dinámica la ingeniería, la tecnología y el conocimiento que forman parte de esta industria.

