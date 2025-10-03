45 aspirantes pelean por 5 puestos en el CEN del PRD

Cerrado el periodo oficial de postulaciones, 45 aspirantes se medirán por los cinco cargos vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) transitorio del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Tras dos días de inscripciones sin contratiempos en la sede del partido, las postulaciones quedaron distribuidas así:

Primer vicepresidente: 10 candidatos

10 candidatos Segundo vicepresidente: 11 candidatos

11 candidatos Primer subsecretario: 10 candidatos

10 candidatos Secretario General: 8 candidatos

8 candidatos Sexto subsecretario: 6 candidatos

De esta lista saldrán los reemplazos de Rubén De León, Crispiano Adames, Doris Zapata, Edgardo “Zurdo” Paredes y Rogelio Paredes, quienes renunciaron a sus cargos. Los nuevos miembros integrarán el CEN transitorio del PRD para el periodo 2025-2027.

Entre los hechos destacados del proceso estuvo la renuncia de último momento de Mitchell Doens por motivos de salud —siendo reemplazado por Balbina Herrera— y la postulación de Bernardo Meneses (exdirector del IFARHU) a través de sus abogados.

Para el cargo más codiciado, Secretario General, se postularon Higinio González, Luis Alberto Castilla, Demetrio Alfonso Grenal, Audino Fuentes, Juan de Dios Caballero, Balbina Herrera Araúz y Pablo Erick de Gracia.

El periodo para nuevas renuncias venció el 24 de septiembre, y se mantienen en sus puestos figuras como Benicio Robinson (presidente), Carlos Pérez Herrera, Raúl Pineda, Ricardo Torres y Julio Mendoza.

La campaña electoral para definir el nuevo CEN se llevará a cabo del 15 al 20 de noviembre, con un periodo de veda desde el 21 hasta el 23 de noviembre, fecha en la que se realizarán las elecciones internas.