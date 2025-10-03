50 años de cárcel para homicida a sangre fría

¡JUSTICIA! La Sección de Homicidio y Femicidio del área Metropolitana ha conseguido una condena que sienta un precedente: un hombre de 33 años fue sentenciado a una pena brutal de 50 años de prisión por su participación en un violento crimen ocurrido en el corazón de la ciudad.

El Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá no tuvo piedad tras el desahogo probatorio, encontrando al sujeto culpable como cómplice primario del delito de homicidio doloso agravado, y como autor de los delitos de tentativa y robo agravado.

Además de la histórica condena de medio siglo tras las rejas, el Tribunal le impuso una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 5 años, que comenzará a correr una vez que cumpla su condena principal.

El brutal hecho que desencadenó esta sentencia ocurrió el 20 de febrero de 2022. Entre las 12:00 mediodía y las 2:00 p.m., en el concurrido corregimiento de Calidonia, el hoy condenado no dudó en accionar un arma de fuego disparando contra una de las víctimas.

Pero el horror no terminó ahí. Acto seguido, con una frialdad escalofriante, le pasó el arma a otro sujeto, quien la usó para realizar las detonaciones finales que acabaron con la vida del occiso.