96 nuevos profesionales se gradúan en la provincia de Colón

96 nuevos profesionales graduaron la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en la provincia de Colón, durante la ceremonia de graduación de este centro regional en esta región.

En esta graduación se entregaron diplomas a 96 graduandos de los programas de estudios avanzados, pregrado, técnicos, licenciatura y maestrías.

Ángela Laguna, rectora de la UTP exhortó a los estudiantes a seguir sus sueños y a tener en cuenta las economías emergentes, así como aquellas que ya se han posicionado como líderes y que apuestan por la tecnología como motor de la innovación.

Por su parte, Evet Clachar, directora del Centro Regional de la UTP en Colón, hizo referencia a las diversas situaciones que tuvo que enfrentar esta promoción de graduandos, entre ellas, la pandemia; sin embargo, hoy forman parte de una generación que, como todo colonense, brilla por su talento y esperanza.

Este centro regional otorgó, en esta promoción, 13 títulos de maestría en las áreas de Sistemas Logísticos y Operaciones con Especialización en Centros de Distribución, Informática Educativa y Seguridad Informática.