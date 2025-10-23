Abrego: “Hace más de 10 años no se les da uniformes a los policías”

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, aclaró este jueves que el acto público para la compra de uniformes y botas de la Policía Nacional fue suspendido por instrucciones del presidente José Raúl Mulino, pero será retomado el próximo 19 de noviembre.

Ábrego explicó que la suspensión se dio por ajustes en el presupuesto y aseguró que en la primera convocatoria “solo una empresa presentó propuesta, otra entró y se retiró”.

El ministro recalcó que hace más de 10 años los policías no reciben uniformes nuevos, a pesar de que “todos los días salen a trabajar con la misma ropa”.

“Se ha convocado nuevamente un acto público para el 19 de noviembre, donde cualquier proveedor podrá participar de acuerdo con la normativa”, dijo Ábrego, quien insistió en que no se ha adjudicado ningún contrato hasta el momento.