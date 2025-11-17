Nacional - 17/11/25 - 05:12 PM

Abren convocatoria pa’ que jóvenes estudien en academias militares gringas

Quienes quieran más información pueden comunicarse a los números 515-2815, 516-2842 y 516-2831.

 

Por: Redacción / Crítica -

Una  convocatoria para estudiar en academias militares de Estados Unidos está abierta para todos los jóvenes panameños entre 18 y 22 años que quieran formarse fuera del país y apuntar alto en su futuro profesional.

Esta oportunidad, impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) junto a la Embajada de Estados Unidos en Panamá, permitirá que los seleccionados compitan por cupos en instituciones de élite como West Point, la Academia de la Fuerza Aérea, la Naval y la Guardia Costera.

La convocatoria estará disponible hasta el miércoles 10 de diciembre a las 4:00 p.m., y uno de los requisitos principales es dominar el inglés: leerlo, escribirlo y hablarlo sin problema, ya que toda la formación se desarrolla en ese idioma.

Quienes quieran más información pueden comunicarse con la Oficina de Cooperación Internacional del Minseg a los números 515-2815, 516-2842 y 516-2831.

Este programa busca abrir puertas reales para los pela’os con ganas de superarse, ofreciéndoles formación internacional de primer nivel y la posibilidad de regresar al país preparados para servir mejor a Panamá.

Te puede interesar

Panamá se prepara pa’ la candela: refuerzan medidas contra incendios

Panamá se prepara pa’ la candela: refuerzan medidas contra incendios

Noviembre 17, 2025
Mañana hay fiesta en el Rommel y todo está bien controlado

Mañana hay fiesta en el Rommel y todo está bien controlado

Noviembre 17, 2025
Azuero amaneció bajo agua: familias sorprendidas por inundaciones

Azuero amaneció bajo agua: familias sorprendidas por inundaciones

Noviembre 17, 2025
Abren convocatoria pa’ que jóvenes estudien en academias militares gringas

Abren convocatoria pa’ que jóvenes estudien en academias militares gringas

 Noviembre 17, 2025
UNPAC reelige su Junta Directiva 2026-2028 y anuncia inversiones clave

UNPAC reelige su Junta Directiva 2026-2028 y anuncia inversiones clave

 Noviembre 17, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido
Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos