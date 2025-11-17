Abren convocatoria pa’ que jóvenes estudien en academias militares gringas

Una convocatoria para estudiar en academias militares de Estados Unidos está abierta para todos los jóvenes panameños entre 18 y 22 años que quieran formarse fuera del país y apuntar alto en su futuro profesional.

Esta oportunidad, impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) junto a la Embajada de Estados Unidos en Panamá, permitirá que los seleccionados compitan por cupos en instituciones de élite como West Point, la Academia de la Fuerza Aérea, la Naval y la Guardia Costera.

La convocatoria estará disponible hasta el miércoles 10 de diciembre a las 4:00 p.m., y uno de los requisitos principales es dominar el inglés: leerlo, escribirlo y hablarlo sin problema, ya que toda la formación se desarrolla en ese idioma.

Quienes quieran más información pueden comunicarse con la Oficina de Cooperación Internacional del Minseg a los números 515-2815, 516-2842 y 516-2831.

Este programa busca abrir puertas reales para los pela’os con ganas de superarse, ofreciéndoles formación internacional de primer nivel y la posibilidad de regresar al país preparados para servir mejor a Panamá.