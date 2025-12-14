Acodeco decomisa más de 174 mil productos vencidos en todo el país

Nacional - 14/12/25 - 09:45 AM

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha realizado un importante decomiso de 174,559 productos vencidos que se encontraban a la venta en diferentes comercios del país. Esta acción se llevó a cabo en el marco de las verificaciones realizadas desde enero hasta principios de diciembre de este año.

Entre los productos retirados se encuentran alimentos, medicinas y otros artículos perecederos, que pese a tener fechas de caducidad expiradas, seguían siendo ofrecidos al público. Las irregularidades fueron detectadas en diversas provincias:

  • Veraguas: 32,372 productos
  • Panamá: 23,524 productos
  • Panamá Este: 18,992 productos
  • Bocas del Toro: 18,952 productos
  • Los Santos: 15,321 productos
  • Chiriquí: 14,068 productos
  • Coclé: 13,824 productos
  • Herrera: 9,451 productos
  • Panamá Oeste: 8,097 productos
  • Panamá Norte: 6,394 productos
  • Colón: 4,352 productos
  • Darién: 3,101 productos

Acodeco ha expresado su preocupación por la venta continua de productos vencidos, lo que pone en riesgo la salud de los consumidores. La entidad está aplicando severas multas a los comercios que incurren en estas faltas. Además, advierte sobre otras irregularidades como falta de fecha de expiración, etiquetas adulteradas o borradas, y productos sin los precios visibles.

Para protegerse, la Acodeco exhorta a los consumidores a mantener una actitud vigilante. Ante cualquier irregularidad, los ciudadanos pueden realizar denuncias a través de Sindi, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, por WhatsApp o Telegram al 6330-3333, o en sus redes sociales.

 

