Acodeco decomisa más de 174 mil productos vencidos en todo el país
Entre los productos retirados se encuentran alimentos, medicinas y otros artículos perecederos, que pese a tener fechas de caducidad expiradas,
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha realizado un importante decomiso de 174,559 productos vencidos que se encontraban a la venta en diferentes comercios del país. Esta acción se llevó a cabo en el marco de las verificaciones realizadas desde enero hasta principios de diciembre de este año.
Entre los productos retirados se encuentran alimentos, medicinas y otros artículos perecederos, que pese a tener fechas de caducidad expiradas, seguían siendo ofrecidos al público. Las irregularidades fueron detectadas en diversas provincias:
- Veraguas: 32,372 productos
- Panamá: 23,524 productos
- Panamá Este: 18,992 productos
- Bocas del Toro: 18,952 productos
- Los Santos: 15,321 productos
- Chiriquí: 14,068 productos
- Coclé: 13,824 productos
- Herrera: 9,451 productos
- Panamá Oeste: 8,097 productos
- Panamá Norte: 6,394 productos
- Colón: 4,352 productos
- Darién: 3,101 productos
Acodeco ha expresado su preocupación por la venta continua de productos vencidos, lo que pone en riesgo la salud de los consumidores. La entidad está aplicando severas multas a los comercios que incurren en estas faltas. Además, advierte sobre otras irregularidades como falta de fecha de expiración, etiquetas adulteradas o borradas, y productos sin los precios visibles.
Para protegerse, la Acodeco exhorta a los consumidores a mantener una actitud vigilante. Ante cualquier irregularidad, los ciudadanos pueden realizar denuncias a través de Sindi, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, por WhatsApp o Telegram al 6330-3333, o en sus redes sociales.