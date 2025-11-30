Acodeco destapa el desorden: más de 10 mil irregularidades en Panamá Oeste

En Panamá Oeste, la Acodeco volvió a prender las alarmas: más de 10,653 anomalías han sido detectadas en distintos comercios, un golpe directo al bolsillo y a la confianza de la gente que sale a comprar sus productos del día a día.

Según la entidad, estas irregularidades han salido tanto de verificaciones de oficio como de denuncias ciudadanas, dejando en evidencia un problema que sigue creciendo entre los estantes. Los números hablan solos:

8,097 productos vencidos .

. 2,214 sin precio a la vista .

. 169 deteriorados .

. 159 sin fecha de vencimiento .

. 14 con fecha ilegible.

Además, 15 comercios fueron multados por incumplir el control de precios en varios de los 13 productos regulados. El monto total asciende a B/. 4,375.00, plata que bien pudo evitarse si se respetaran las reglas básicas.

En los últimos operativos junto al Ministerio de Salud, la realidad fue cruda: más de 400 productos decomisados, algunos en estado de descomposición; tres locales usando indebidamente el cilindro de gas de 25 libras subsidiado; y varios comercios cerrados por condiciones insalubres.

A eso se suman boletas por fallas en el control de precios y productos sin precios visibles.

La Acodeco de Panamá Oeste recalcó que seguirá firme en la calle, fiscalizando lo que manda la Ley 45 de 2007 para proteger a los consumidores.

La Acodeco también hizo el llamado: si la gente ve algo irregular, denuncie. El canal está abierto 24/7 a través del SINDI, WhatsApp o Telegram al 6330-3333, además de las redes AcodecoPma y su página web.