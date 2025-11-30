Nacional - 30/11/25 - 08:13 AM

Acodeco destapa el desorden: más de 10 mil irregularidades en Panamá Oeste

Estas irregularidades han salido tanto de verificaciones de oficio como de denuncias ciudadanas.

 

Por: Redacción / Crítica -

En Panamá Oeste, la Acodeco volvió a prender las alarmas: más de 10,653 anomalías han sido detectadas en distintos comercios, un golpe directo al bolsillo y a la confianza de la gente que sale a comprar sus productos del día a día.

Según la entidad, estas irregularidades han salido tanto de verificaciones de oficio como de denuncias ciudadanas, dejando en evidencia un problema que sigue creciendo entre los estantes. Los números hablan solos:

  • 8,097 productos vencidos.
  • 2,214 sin precio a la vista.
  • 169 deteriorados.
  • 159 sin fecha de vencimiento.
  • 14 con fecha ilegible.

Además, 15 comercios fueron multados por incumplir el control de precios en varios de los 13 productos regulados. El monto total asciende a B/. 4,375.00, plata que bien pudo evitarse si se respetaran las reglas básicas.

En los últimos operativos junto al Ministerio de Salud, la realidad fue cruda: más de 400 productos decomisados, algunos en estado de descomposición; tres locales usando indebidamente el cilindro de gas de 25 libras subsidiado; y varios comercios cerrados por condiciones insalubres. 

A eso se suman boletas por fallas en el control de precios y productos sin precios visibles.

La Acodeco de Panamá Oeste recalcó que seguirá firme en la calle, fiscalizando lo que manda la Ley 45 de 2007 para proteger a los consumidores.

Te puede interesar

Acodeco destapa el desorden: más de 10 mil irregularidades en Panamá Oeste

Acodeco destapa el desorden: más de 10 mil irregularidades en Panamá Oeste

 Noviembre 30, 2025
Moltó resalta la fuerza productiva de Barrios Unidos en desfile del 28

Moltó resalta la fuerza productiva de Barrios Unidos en desfile del 28

Noviembre 30, 2025
Aguaceros que van y vienen: el clima sigue jugándosela en todo el país

Aguaceros que van y vienen: el clima sigue jugándosela en todo el país

 Noviembre 30, 2025
Veraguas: Catorce adultos mayores aprenden a leer y escribir

Veraguas: Catorce adultos mayores aprenden a leer y escribir

 Noviembre 29, 2025
Mides suspende pagos en la Comarca Emberá Wounaan y Darién

Mides suspende pagos en la Comarca Emberá Wounaan y Darién

 Noviembre 29, 2025

La Acodeco también hizo el llamado:  si la gente ve algo irregular, denuncie. El canal está abierto 24/7 a través del SINDI, WhatsApp o Telegram al 6330-3333, además de las redes AcodecoPma y su página web.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Martínez-Acha desmiente publicación de Bukele sobre un incidente en escuela

Martínez-Acha desmiente publicación de Bukele sobre un incidente en escuela
Muere bebé por falta de medicina que su familia no pudo comprar

Muere bebé por falta de medicina que su familia no pudo comprar
Muere el empresario y exministro Gabriel Diez Polack

Muere el empresario y exministro Gabriel Diez Polack
Cae banda extranjera con droga, fusiles y piezas de avioneta en Chilibre

Cae banda extranjera con droga, fusiles y piezas de avioneta en Chilibre

Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas

Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas