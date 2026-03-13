Canciller: Panameños presos en Cuba están “en condiciones apropiadas”

Los diez panameños arrestados en Cuba acusados de propaganda contra el Gobierno de la isla “se encuentran en condiciones apropiadas”, aseguró este viernes el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, quien además confirmó que planea viajar a La Habana para tratar el caso con las autoridades cubanas.

El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) informó el pasado 2 de marzo sobre la detención de los panameños, señalados de realizar pintadas críticas contra el Gobierno y el sistema político cubano en la capital de la isla. Por este caso, los detenidos podrían enfrentar penas de hasta 8 años de cárcel.

Martínez-Acha explicó que el embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, ya ha visitado a los detenidos y que se les está brindando cooperación consular y asistencia legal mientras avanza el proceso en ese país.

El canciller también expresó que tiene la intención de viajar a La Habana para reunirse con los panameños y conversar con las autoridades cubanas. La idea, dijo, es buscar una salida dentro del respeto a la legislación de Cuba que permita resolver la situación de los ciudadanos panameños.

Según la acusación de las autoridades cubanas, las pintadas habrían sido realizadas el 28 de febrero y contenían frases como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad” y mensajes de respaldo a Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer, en referencia al presidente de Estados Unidos, su secretario de Estado y el embajador estadounidense en la isla.

El Minint sostuvo que los detenidos habrían sido captados en Panamá para realizar los letreros con contenido considerado subversivo contra el orden constitucional de Cuba y que recibirían entre 1,000 y 1,500 dólares cada uno al regresar al país.