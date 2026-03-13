Nacional - 13/3/26 - 04:56 PM

Canciller: Panameños presos en Cuba están “en condiciones apropiadas”

Martínez-Acha explicó que el embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, ya ha visitado a los detenidos

 

Por: Redacción / EFE -

Los diez panameños arrestados en Cuba acusados de propaganda contra el Gobierno de la isla “se encuentran en condiciones apropiadas”, aseguró este viernes el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, quien además confirmó que planea viajar a La Habana para tratar el caso con las autoridades cubanas.

El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) informó el pasado 2 de marzo sobre la detención de los panameños, señalados de realizar pintadas críticas contra el Gobierno y el sistema político cubano en la capital de la isla. Por este caso, los detenidos podrían enfrentar penas de hasta 8 años de cárcel.

Martínez-Acha explicó que el embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, ya ha visitado a los detenidos y que se les está brindando cooperación consular y asistencia legal mientras avanza el proceso en ese país.

El canciller también expresó que tiene la intención de viajar a La Habana para reunirse con los panameños y conversar con las autoridades cubanas. La idea, dijo, es buscar una salida dentro del respeto a la legislación de Cuba que permita resolver la situación de los ciudadanos panameños.

Según la acusación de las autoridades cubanas, las pintadas habrían sido realizadas el 28 de febrero y contenían frases como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad” y mensajes de respaldo a Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer, en referencia al presidente de Estados Unidos, su secretario de Estado y el embajador estadounidense en la isla.

El Minint sostuvo que los detenidos habrían sido captados en Panamá para realizar los letreros con contenido considerado subversivo contra el orden constitucional de Cuba y que recibirían entre 1,000 y 1,500 dólares cada uno al regresar al país.

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