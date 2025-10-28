Nacional - 28/10/25 - 12:00 AM

Acodeco prepara acciones de fin de año

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) se prepara y afina los detalles de sus verificaciones especiales, que inicia con el operativo de Black Friday, fechas patrias y las compras por el Día de la Madre y Navidad.

La entidad movilizará a su personal de los departamentos de Verificación, de Veracidad de la Publicidad, del Departamento de Metrología y otro personal de apoyo, para verificar las normas de publicidad, comprobar si los comercios mantienen anuncios de ofertas y si se ajustan a la verdad.

Comparar precios y calidad en distintos comercios antes de comprar; exigir y conservar la factura o comprobante de pago y revisar cuidadosamente el producto o servicio antes de cancelar son algunas de las recomendaciones que Acodeco da a la ciudadanía.

