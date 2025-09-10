Nacional - 10/9/25 - 05:13 PM

Acodeco publicará costos de matrícula en colegios privados

Según la Ley 45 de 2007, todos los servicios deben exhibir sus precios de forma clara y visible, incluyendo los servicios educativos.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) dará a conocer el próximo mes los resultados de su encuesta anual sobre costos de matrícula y anualidad en colegios particulares, disponibles en su página web. Esta iniciativa busca ofrecer información transparente y útil a padres y estudiantes sobre la oferta educativa privada.

El monitoreo, a cargo del Departamento de Información de Precios y Verificación (Diprev), comenzó hace más de 10 años en la provincia de Panamá y hoy se realiza en todo el país. Su objetivo es brindar datos actualizados que permitan a los consumidores tomar decisiones informadas.

Según la Ley 45 de 2007, todos los servicios deben exhibir sus precios de forma clara y visible, incluyendo los servicios educativos. Los acudientes que detecten incumplimientos pueden presentar denuncias en Acodeco para que se inicie la investigación administrativa correspondiente.

Diosa Barahona, jefa del Diprev, señaló:
"Si los padres requieren orientación sobre los costos de matrícula y anualidad, pueden acercarse a nuestro departamento, donde con gusto les brindaremos apoyo y resolveremos sus consultas."

Es importante resaltar que Acodeco no aprueba ni rechaza incrementos de precios en los colegios privados. Esta función corresponde a una comisión tripartita integrada por el centro educativo, representantes de padres y un miembro del Ministerio de Educación (Meduca), según el Decreto Ejecutivo 601 de 2015.

 

Te puede interesar

Transportistas paralizan Asamblea en rechazo a anteproyectos

Transportistas paralizan Asamblea en rechazo a anteproyectos

 Septiembre 10, 2025
Explosión de gas deja 57 heridos y decenas de autos afectados

Explosión de gas deja 57 heridos y decenas de autos afectados

 Septiembre 10, 2025
Tribunal confirma medidas cautelares contra Luis Oliva y Buddy Attie

Tribunal confirma medidas cautelares contra Luis Oliva y Buddy Attie

 Septiembre 10, 2025
Acodeco publicará costos de matrícula en colegios privados

Acodeco publicará costos de matrícula en colegios privados

 Septiembre 10, 2025
Panamá brilla en Olimpiada Científica de Brasil

Panamá brilla en Olimpiada Científica de Brasil

Septiembre 10, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí