Acodeco publicará costos de matrícula en colegios privados

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) dará a conocer el próximo mes los resultados de su encuesta anual sobre costos de matrícula y anualidad en colegios particulares, disponibles en su página web. Esta iniciativa busca ofrecer información transparente y útil a padres y estudiantes sobre la oferta educativa privada.

El monitoreo, a cargo del Departamento de Información de Precios y Verificación (Diprev), comenzó hace más de 10 años en la provincia de Panamá y hoy se realiza en todo el país. Su objetivo es brindar datos actualizados que permitan a los consumidores tomar decisiones informadas.

Según la Ley 45 de 2007, todos los servicios deben exhibir sus precios de forma clara y visible, incluyendo los servicios educativos. Los acudientes que detecten incumplimientos pueden presentar denuncias en Acodeco para que se inicie la investigación administrativa correspondiente.

Diosa Barahona, jefa del Diprev, señaló:

"Si los padres requieren orientación sobre los costos de matrícula y anualidad, pueden acercarse a nuestro departamento, donde con gusto les brindaremos apoyo y resolveremos sus consultas."

Es importante resaltar que Acodeco no aprueba ni rechaza incrementos de precios en los colegios privados. Esta función corresponde a una comisión tripartita integrada por el centro educativo, representantes de padres y un miembro del Ministerio de Educación (Meduca), según el Decreto Ejecutivo 601 de 2015.